Oficial. El Valencia CF anunció este miércoles la renovación de José Luis Gayà. El capitán amplía su vinculación con la entidad de Mestalla por cinco temporadas hasta el próximo 30 de junio de 2027 (cuenta la actual) con el tope salarial de la plantilla (2,7 millones netos) y con una cláusula de rescisión prohibitiva de 100 millones de euros. La firma llega una semana después del acuerdo que alcanzaron las dos partes en la reunión del pasado martes avanzada en exclusiva por SUPER.

El Valencia anunció la renovación del capitán en un emotivo vídeo en que algunos de los grandes capitanes de la historia del club como Pep Claramunt, Ricardo Arias y Fernando Gómez Colomer le cedieron simbólicamente el brazalete. Gayà posó sobre el césped de Mestalla con el 2027 a la espalda y con el orgullo de haber tomado la decisión de quedarse en el club de su vida: «Por toda una vida. Soy José Luis Gayà y Mestalla es mi casa». Horas más tarde del anuncio oficial, el Valencia celebró la renovación del capitán en un emotivo acto en el palco de Mestalla que contó con la presencia de sus padres José Luis y Eloisa, su hermano Álex, su novia, sus agentes, sus amigos de toda la vida de Pedreguer y toda la plana mayor del club: Layhoon Chan, Miguel Ángel Corona, Javier Solís, Voro, los embajadores Ricardo Arias y Miguel Tendillo, todos los directores de departamento, Fernando Giner, Fede Sagreras y una representación del Pequeño Accionista. Nadie se lo quiso perder. Tampoco un grupo de aficionados que acudieron a la puerta cero del estadio para felicitar al futbolista en persona. Toda una fiesta a la altura del capitán.

No fue una renovación más. Gayà renovó convertido en una leyenda viva del Valencia. Su continuidad va más allá de una firma. Su decisión de quedarse es un impulso para el club. El capitán mandó un mensaje de ambición dirigido a todos los estamentos del club. José recordó que el Valencia sigue siendo «un grande». Se ha quedado para «formar un gran proyecto», «devolver al equipo donde se merece» y «levantar un título» como capitán. «El sueño es volver a los puestos de arriba, pelear por cosas importantes, por eso he renovado. Estoy feliz en el Valencia, creo en el proyecto, en estos últimos tres años he podido jugar dos finales. Mi ambición es seguir aquí, que el Valencia vuelva a donde se merece que es en los puestos de arriba. Por eso me quedo». Su renovación es un mensaje. «Claro que es un mensaje para todos. No hay club más grande para mí que el Valencia con la afición que tiene, lo vivimos en la final de Copa, el apoyo de la gente tras una derrota cruel. El Valencia es un club grande, ese es el mensaje que quiero dar. Ojalá podamos seguir formando un gran proyecto. Me encantaría ganar un título y poder levantarlo, eso me haría mucha ilusión a nivel personal. A nivel colectivo nos tenemos que poner el objetivo de cada un partido, no uno global, ojalá podamos jugar grandes partidos. Estos últimos tres años no han sido los mejores pero he jugado unos octavos de Champions y dos finales, hay que darle continuidad», explicó.