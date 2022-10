José Luis Gayà hizo referencia en su acto de renovación a los audios de Anil Murthy publicados en exclusiva por SUPER en los que el expresidente invitaba al capitán a salir del Valencia en verano. El capitán mostró su malestar y lo dejó bien claro: "No me gustó nada escuchar eso"

El de Pedreguer reconoció que en mayo llegó a dudar de su continuidad en el club con Anil al frente. "En ese momento sí (dudé). Pero el presidente ya no está, ahora está Layhoon y han cambiado cosas. No me gustó nada escuchar eso (audios), pero con la llegada de Layhoon y el míster se ha organizado todo mejor. Se está viendo en el campo. Tuve en ese momento más dudas pero cambió todo.

Esto fue lo que dijo Anil sobre Gayà en los audios publicados en primicia por SUPER que desencadenaron en su destitución: "Hay que respetarles su ambición de jugar con la selección y subir a un equipo que está en Champions. Pero al final si yo le digo: ‘José Luis, el año que viene voy a fichar poco, vas a pensar ¿Qué hago aquí?’".

Inmediatamente después, deja un mensaje final al capitán en la conversación a la que tuvo acceso SUPER con una difícil interpretación. "Van a cantar ‘Anil canalla, fuera de Mestalla’ pero lo van a cantar por ti (refiriéndose a Gayà)", señalaba el expresidente del Valencia.