El Ayuntamiento de València ha respondido a la rueda de prensa ofrecida en la mañana de este jueves por Miguel Ángel Corona y Javier Solís. Este último, que ostenta el cargo de director corporativo y portavoz para asuntos institucionales y sociales, contestó a preguntas relacionadas con el nuevo Mestalla y argumentó que al estar cerca las próximas elecciones "no siempre confluye el interés general con el interés partidista" y que "este retraso en los tiempos a la hora de tener el nuevo convenio está perjudicando a los intereses del club y de la ciudad".

Mediante un comunicado oficial, el gobierno municipal defiende que siempre ha mostrado su colaboración y aboga por mantener los derechos de la ATE sin que hubiera ninguna obligación. Además responde con dureza a la comparecencia de Solís, tildando de beligerantes sus declaraciones y entendiendo la rueda de prensa como "una maniobra para intentar que el Ayuntamiento rebaje sus obligaciones, algo que no se va a producir".

Entre otras cosas, el Ayuntamiento denuncia que el club no ha hecho ningún avance para obtener la licencia de obras y manifiesta que estas no han empezado única y exclusivamente por decisión de Meriton. Por último, recalca que no se dejará presionar e insiste en que pondrá los intereses de la ciudadanía por encima de los de la propiedad del Valencia CF.

Comunicado del Ayuntamiento de València

El Ayuntamiento de València siempre ha mostrado su colaboración para que el Valencia C.F. pudiera finalizar las obras del nuevo Mestalla en la avenida de las Cortes. Y todo ello pese la falta de interlocución y respuesta que hemos sufrido estos años. Basta repasar la hemeroteca para recordar que la posición transmitida tanto en privado como en público por parte del máximo accionista del club no ha sido la más adecuada, fiable y creíble.

No obstante, siempre hemos priorizado el interés general y pese a todo, hemos mantenido nuestra voluntad de ayudar al club a desatascar el grave problema que dejó en la ciudad con un estadio inacabado durante más de una década. Pero ayudar a acabar el estadio no significa dejar manos libres a su máximo accionista para que pueda utilizar ese dinero en otros asuntos que no sean el estadio o el club.

En primer lugar, queremos recordar que este Ayuntamiento ha sido la Administración que ha abogado por mantener los derechos urbanísticos de la ATE vivos. Todo ello pese a que el actual máximo accionista lleve 7 años de objetivos y probados incumplimientos. Incumplimientos imputables a la propiedad, tal y como ha señalado tanto la Abogacía de la Generalitat como el Consell Jurídic Consultiu (CJC).

No obstante, pese a que durante 7 años el club no pudo acreditar ante las más altas instancias jurídicas ninguna actuación tendente a cumplir con sus obligaciones tales como acabar el estadio o construir el polideportivo de Nou Benicalap. Y pese a que tuvimos el desagradable conocimiento de conversaciones privadas de que no había una verdadera voluntad de acabarlo, acordamos blindar la capacidad de financiación del club para que este máximo accionista u otro pudieran acabar el estadio.

No había ninguna obligación por nuestra parte de reproducir una ATE ya caducada y anulada. Pero queremos garantizar el interés general, siempre garantizando el interés del club. No el de una u otra propiedad. Hay que aclarar que ese convenio sólo es una reproducción de la antigua ATE. Así se les ha comunicado a los gestores del club en todas y cada una de las reuniones que se han mantenido en los últimos meses.

A la par que se les ha explicado que pueden y deberían empezar ya las obras. Porque el convenio ni impide ni facilita empezarlas. La licencia de obras está pendiente de que el club dé pasos para conseguirla. El club no ha hecho un avance, reunión o encuentro para conseguir la licencia de obras. En cambio, por nuestra parte sí ha habido reuniones y avances para establecer el convenio urbanístico. Por lo tanto, si la propiedad no ha comenzado las obras es única y exclusivamente por su decisión.

Una decisión que parece que va acorde con la posición que mantienen ante los tribunales de prorrogar la ATE hasta 2030, solicitando 8 años más. Una posición que es incoherente con las declaraciones de hoy de su nuevo portavoz y que ofrece la impresión de que en público dicen una cosa pero en privado, otra, tal y como se pudo comprobar hace unos meses en los audios.

Meriton conoce las condiciones que recogerá el convenio porque son las mismas que las de la ATE. Y entendemos que la actitud de los máximos accionistas debe de ser de agradecimiento a unos valencianos y valencianas que han tenido una paciencia más que generosa ante su dilatada parálisis. Porque pese a que la propiedad acumula 7 años de incumplimientos, esta ciudad ha decidido darles una segunda oportunidad.

Es por ello que sorprende la beligerancia y políticas manifestaciones realizadas por el nuevo portavoz del club. Queremos pedirles que dejen la política y se dediquen al proyecto deportivo del Valencia C.F. Un proyecto que pertenece a miles de familias valencianas y que entienden su club como un proyecto social y deportivo y no como un espacio en el que poder desarrollar el negocio inmobiliario de sus propietarios.

Entendemos que la rueda de prensa de hoy es tan sólo una maniobra para intentar que el Ayuntamiento rebaje sus obligaciones, algo que no se va a producir.

El Ayuntamiento no va a dejarse presionar por Meriton. Hacer otra rueda de prensa en que no aporta nada nuevo y que solo se insiste en lo mismo, incluido aspectos que no son ciertos y donde se intenta señalar a la administración como culpable no va a ayudar al máximo accionista del Valencia a conseguir sus pretensiones.

De hecho nos decepciona pensar que no sea más que una maniobra para dilatar aún más el comienzo de unas obras tan esperadas. Unas obras cuyo inicio recordamos que fueron anunciadas para este mes de octubre. Sin que haya pasado nada que haya impedido su reanudación.

El Ayuntamiento de València es el garante del interés general y actuará siempre en beneficio de los valencianos y valencianas frente a los intereses particulares de la empresa que gestiona el club.