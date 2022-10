Fernando Gómez Colomer se ha referido a la posibilidad de que Gayà, recién renovado hasta 2027 con el Valencia CF, le supere en el futuro como jugador con más partidos con la camiseta del club de Mestalla. "Sinceramente, me gustaría que nadie me pasase nunca (ríe). El fútbol ha cambiado tanto y es difícil que vaya a jugar tantos partidos como José Luis Gayà. El está viviendo con el Valencia los mejores momentos de su vida profesional y si me pasa... yo ya tendré una edad. Pasaré los 60. Llegará el momento de que otro lo pueda disfrutar. Si alguna vez paso a ser el segundo con más partidos ese cariño se mantendrá, pero sería bonito que Gayà me pasara", expresó en un acto en Agrupación de Peñas.

Asimismo, también se refirió al acto de renovación del capitán, sobre el césped de Mestalla y con leyendas valencianistas como Arias, Claramunt y él mismo junto al actual jugador del equipo valencianista. "Fue un momento entrañable. Con cualquier jugado hubiera sido entrañable ,pero con Gayà todavía más. Lo conozco desde que tenía 12 años, lo he visto jugar desde alevines. Llegó al Valencia de delantero, poco a poco fue retrasando su posición. Yo creo que ahora es el mejor lateral de LaLiga y por eso el hecho de renovar y hacerlo en Mestalla con Claramunt y Arias, que son personas entrañables, lo hace todo más especial. El acto quedó muy bonito, un club debe cuidar su sentimiento, sus tradiciones, fortalecer el sentimiento de pertenencia y en este sentido significó mucho", zanjó.