El primer titular de la rueda de prensa llegó nada más empezar la comparecencia, en el discurso de Layhoon Chan para abrir el acto. La presidenta del club anunció un cambio de planes en cuanto a la figura del director deportivo, ya que si bien desde el club siempre se había transmitido que se buscaba ese rol –incluso después de la reunión en Singapur-, esta vez se ha señalado que “de momento el club no busca director deportivo”.

En la apertura, las palabras de Layhoon fueron completamente de elogio hacia Miguel Ángel Corona –al que se refirieron como director técnico o secretario técnico-, motivo por el que ha paralizado la búsqueda: “Corona es nuestro director técnico y una persona clave en la gestión deportiva del primer equipo. He tenido la oportunidad de trabajar de forma muy estrecha con él durante los últimos cuatro meses. Como ya expresé en mi rueda de prensa pasada, Corona contribuyó de forma intensa en la construcción del equipo a pesar de las dificultades económicas. Se ha ganado también el respeto del entrenador por su trabajo técnico. Durante los últimos meses hemos visto que los tres trabajamos muy bien como equipo. Después de revisar la situación, el club no busca de momento un director deportivo porque la estructura actual funciona perfectamente. A partir de ahora Corona os explicará los asuntos deportivos”, señaló la presidenta.

La figura de Corona siempre ha estado en el centro del debate. En tres años nunca había hablado y los representantes del club siempre han hablado de ponerle una figura por encima, incluso Anil Murthy en los audios de SUPER le dejó en mal lugar, sobre todas las discusiones que se han generado alrededor de su trabajo, el secretario técnico fue claro: "Mira. Yo llevo compitiendo en esto desde que tengo 19 años a nivel profesional. En las canteras hoy en día compites. No tengo más energía que para ir a trabajar y hacerlo lo mejor posible. Hay veces que vas a todo y aun así se te escapa. Perder energía en si se buscaba "reforzar" no estaba en mi mano. En mi mano estaba dar las mejores respuestas. No creía que fuera por una falta de confianza en mí. Para mí no era lo importante. Te lo digo honestamente. No he sentido desconfianza en ningún momento", expuso, que sí quiso dejar claro que este es el momento en el que más armonía se está trabajando. “Rotundamente sí”, sentenció.

Corona explica su trabajo

También su grado de ascendencia dentro de la estructura y capacidad de decisión que tiene a la hora de fichar jugadores no se había explicado hasta la fecha por parte del club. El propio Corona explicó su día a día y su forma de trabajar el mercado: “Partimos del análisis de la plantilla propia y de los gustos del entrenador. Y luego de los criterios de encaje respecto a los perfiles y al club, su perfil, su encaje con la historia. Se van proponiendo nombres, se hacen seguimientos... se ve evolución respecto a los meses. Se ve si está dentro de los parámetros deportivos y económicos, se mira al FPF. Hasta mayo muchas veces no lo podemos saber. En esta competición hay que equipos que han jugado 1, 2 o 3 jornadas sin jugadores inscritos. Luego está por ver qué pondera más, si nos encajamos mejor, si todas las partes estamos de acuerdo y si hay consenso. Para mí lo importante es conocer el proceso, trabajar en equipo y con el técnico y el presidente. Debemos de encajarlo todo en la política y tener al tanto al máximo accionista. Si no hay consenso vamos a por otra alternativa. No he sentido que nadie tuviera el 'botón' y quizás eso ha sido lo que nos ha hecho a veces firmar jugadores. Hay criterios: económico, deportivo, el perfil, si nos encaja o no...", expuso.