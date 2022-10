20:56

Cambio de primera a segunda parte. ¿Con algo más de experiencia mejoraría?

"Es muy fácil ahora hablar de quién no juega o de quién juega. No podemos meternos en esta discusión. Tenemos que seguir, ya he dicho que la culpa es mía. El primer responsable de aquí soy yo. Es muy fácil hablar de experiencia o no de experiencia. Por qué no hablamos de experiencia en la primera hora del juego. Yo sabía que esto podía pasar. Tenemos que seguir y mejorar todo eso. Es muy fácil hablar de los chicos ahora..."