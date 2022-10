Gennaro Gattuso no acostumbra a hablar con sus futbolistas minutos después de que acaben los partidos. Al técnico del Valencia no le gusta hablar en caliente. Ni por él ni por ellos. «No me gusta hablar tras los partidos en el vestuario. Muchos jugadores están enfadados, yo también. Hablaremos mañana», dijo el sábado. El italiano prefiere esperar al día después para hacer una reflexión en frío. Y eso es lo que hizo este domingo en la ciudad deportiva de Paterna.

Este domingo hubo charla, pero no hubo bronca. Al revés. Rino intentó quitarle de la cabeza a los jugadores que el problema del equipo tiene que ver con la falta de experiencia de la plantilla. El entrenador no quiere que eso los atasque mentalmente todavía más. Les habló de «mentalidad» (la misma palabra que utiliza en sus ruedas de prensa) y de dar continuidad a todo lo bueno que se está haciendo que, para Gattuso, es mucho. El técnico quiso dar confianza a sus jugadores en un momento difícil de la temporada como este, reforzar las cosas que sí están funcionando y animar a todo el equipo a continuar trabajando esta semana con un objetivo: «Hay que saber cerrar los partidos». Es la gran asignatura pendiente del equipo. Goles recibidos en las segundas partes El Valencia volvió a caerse en la segunda parte contra el Mallorca y desaprovechó de nuevo otro gol en contra esta temporada. El equipo se ha adelantado en el marcador tres veces esta semana (Elche, Sevilla y Mallorca) y no ha conseguido ganar ningún partido. Al final, lo que podía haber sido un 9 de 9 puntos ha acabado por ser un 2 de 9 que ha descolgado al equipo de la lucha por los puestos europeos y ha provocado que Gattuso rescate su discurso de los cuarenta puntos. El Valencia de goles en contra en las segundas partes también en demoledor. 7 de los últimos 8 goles de la temporada contra el Espanyol, Osasuna, Elche, Sevilla y Mallorca llegaron en los segundos 45 minutos. La única excepción fue el gol de penalti del delantero ilicitano Pere Milla en el 29’. Autocrítica de Gattuso Gattuso asumió en rueda de prensa su «responsabilidad» por la derrota. Es inaceptable perder partidos así. Yo tengo la obligación de seguir, de hablar, de trabajar... De corregir todo lo que nos está matando los últimos meses. Este es el camino. Dicho y hecho. Gattuso ha ya empezado a hablar y trabajar para que el equipo cambie de cara el sábado ante el Barça en Mestalla.