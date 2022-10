Golpe duro para el Valencia y su afición. La decepción fue tan grande que Mestalla despidió a los jugadores con pitos. Los silbidos se escucharon por primera vez en la ‘era Gattuso’. Y con razón. El Valencia, lejos de crecer y mirar hacia arriba ha empezado a empequeñecerse y caerse de manera preocupante.

La derrota contra el Mallorca ha hecho saltar las alarmas de forma peligrosa después de una racha de 2 puntos sobre los 9 últimos que ha descabalgado al equipo de los puestos europeos y ha devuelto a la realidad a la grada. Lo que hace unas semanas era una lluvia de goles contra el Getafe o el Celta ahora es un mar de dudas ante el Elche y el Mallorca.

Consecuencia: el equipo cae en picado en la tabla de clasificación y Gattuso rescata su discurso de los cuarenta puntos en rueda de prensa. Suena impopular, pero si lo repite sistemáticamente es por algo. El equipo ha demostrado esta semana que no está para luchar por objetivos mayores.

Nadie esperaba otro pinchazo en casa. Y menos una derrota. El Valencia defraudó como nunca cayendo en los mismos errores de siempre. Duele el resultado, pero todavía más las sensaciones del equipo en la segunda parte.

Autocrítica, pero se repiten los mismos errores

El equipo no aprende de sus errores. Al revés. Ayer volvió a tropezar en la misma piedra. Los de Gattuso son un equipo frágil, que tiene problemas a la hora de controlar y gestionar los partidos, que no maneja registros y que se hunde y se hace largo peligrosamente con el paso de los minutos. El Valencia no tiene capacidad, mentalidad o experiencia para reaccionar en los momentos adversos y eso es un problema que bloquea a los jugadores y penaliza al equipo.

Los goles de Edinson Cavani no son suficientes. Los de de Rino se han adelantado en los últimos tres partidos y no han sido capaces de ganar en ninguno. No es casualidad. Tampoco haber encajado 7 de los últimos 8 goles en las segundas mitades. Además, ayer hubo jugadores que acabaron fundidos físicamente. El equipo se quedó sin ideas al final del partido y, lo más grave, sin soluciones en el banquillo. El Mallorca mejoró con los cambios. El Valencia, no. Para colmo, el calendario se empina. Barcelona, Real Sociedad y Betis esperan antes del Mundial. El equipo está obligado a levantarse y marcharse al parón con otro sabor de boca. Los pitos son un aviso. Y serio.