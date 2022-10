Vamos analizó la polémica arbitral del Valencia-Mallorca tras el partido en Mestalla. En las imágenes, recogidas por SER Deportivos Valencia, se aprecia cómo Amath tropieza solo al chafar el balón y no al entrar Nico -que no lo toca- en contacto con su pierna. Es decir, no hay contacto el colegiado Sánchez Martínez no debió señalar el penalti que supuso el inicio de la remontada del Mallorca.

Pese a que no sea una excusa, el equipo de Gattuso comenzó a 'caerse' a raíz de esta acción y terminó perdiendo los tres puntos que tenía -hasta ese momento- muy encarrilados. Rino restó importancia a la jugada tras el partido pero hasta el propio Javier Aguirre reconoció en su rueda de prensa que el colegiado "debió ir a revisar la jugada al VAR". No lo hizo considerando la apreciación de su juez de línea -él no lo vio sobre el campo- suficiente para señalar la pena máxima. Javier Aguirre reconoce la polémica del penalti contra el Valencia: "Podría haberlo revisado" 🎥 Las imágenes de #DeportePlus en @vamos demuestran que NO hay penalti de Nico. Amath cae porque tropieza pisando el balón. NO hay contacto con el centrocampista del @valenciacf. Se equivocó Sánchez Martínez y debió avisarle el VAR. pic.twitter.com/eH1EM4V7NM — SER Deportivos Valen (@SERDepValencia) 23 de octubre de 2022