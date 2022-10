Edinson Cavani se reencontrará con el Barça en Mestalla cinco años después de uno de los episodios más duros y crueles de su longeva y triunfal carrera deportiva. El delantero del Valencia CF no juega contra el Barcelona desde la épica remontada (6-1) al PSG en aquella histórica vuelta de los octavos de final de la Champions League 2016/17. Fue en el Camp Nou. El 8 de marzo de 2017. Una fecha que marcó la temporada y el proyecto del conjunto parisino (a los pocos meses pagaron 222 millones al Barça por Neymar) y que también marcó la vida personal de Cavani.

El golpe anímico fue tan grande que el uruguayo sufrió en su día a día ansiedad, sudores fríos, mareos en la cama y miedo a dormir. Edinson necesitó la ayuda de un psicólogo a raíz de aquel trauma. Así lo reconoció recientemente. «La remontada del Barça al PSG me afectó bastante y hay cosas que te sobrecargan. En cinco minutos cambió todo lo que veníamos haciendo. Es un golpe tan grande, que no puedes controlar y que, aunque es fútbol, te toca otras partes de tu persona, con síntomas de ansiedad, sudores fríos, me mareaba durmiéndome y ya tenía miedo de dormirme… Me preguntaba: ‘¿Tengo un problema en la cabeza?», se sinceraba recientemente en declaraciones a ‘Relevo’. Afortunadamente, el ‘Matador’ lo superó gracias a la ayuda de los profesionales. ‘Edi’ aprendió de la experiencia y se hizo más fuerte. Cinco años después el Barça se cruza en su camino. Nunca se quitará aquella espina, pero su fichaje por el Valencia y su llegada a LaLiga española le brinda la oportunidad de tomarse su particular revancha. Mestalla gritará venganza con él.

Goles protagonistas contra el Barça

Cavani se ha enfrentado seis veces al Barcelona. Todos defendiendo la camiseta del PSG y en la Liga de Campeones. Dos victorias y cuatro derrotas es su balance. Cuatro de esos partidos se disputaron en la Champions 2014/15. El uruguayo ganó (3-2) en París y perdió (3-1) en Barcelona en la fase de grupos y cayó eliminado meses después en la eliminatoria de cuartos de final perdiendo (1-3 y 2-0) los dos partidos. Dos ediciones después volvieron a cruzarse en la máxima competición del fútbol europeo. Esta vez en octavos de final y con Cavani como protagonista goleador tanto en la ida como en la vuelta. Edinson marcó en el Parque de los Príncipes el 4-0 a Ter Stegen que parecía definitivo y subió al marcador el 3-1 del Camp Nou que parecía dar tranquilidad a los de Unai Emery. No fue así. Dos goles de Neymar uno de Sergi Roberto entre el minuto 88 y el 95 llevaron la locura al Camp Nou y el drama al PSG. Cavani lo sufrió en persona.

Cavani está en racha con el Valencia

Cinco años después, el ahora valencianista tiene la posibilidad de ganarle al Barça por él, pero sobre todo por el Valencia y por una afición que lo ha convertido en ídolo de Mestalla. Está en racha. Va a más a medida que gana en ritmo y en físico. Sus cuatro goles al Elche (2), Sevilla y Mallorca en los últimos tres partidos lo avalan. Su asistencia a Kluivert contra Osasuna en El Sadar también. Ganar es posible. Vengarse por un día también.