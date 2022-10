El portavoz de Marea Valencianista y ex vicepresidente del Valencia CF, Miguel Zorío asegura que “digan lo que digan, el Valencia CF de Peter Lim está en quiebra y causa de disolución. El préstamo que la liga se ha sacado de la chistera para salvar las cuentas de los equipos españoles no es más que un maquillaje contable. Y esto es fácil de entender: nos dan un préstamo de 80 millones de euros, por lo tanto, el club debe ese dinero. Ese préstamo nos cuesta más de 400 millones de euros. Cada año perdemos casi 10 millones de euros de derechos audiovisuales, aunque no podamos usar ese dinero por la incompetencia de Layhoon y Peter Lim. Pero la ley permite considerarlo como mayor patrimonio de club. Por eso afirmo que no hace falta ser doctor en economía como es mi caso, para ver esto como un artificio contable”.

“Pero aún hay más. El nuevo juguete de Peter Lim, el portavoz Solís, no se sonroja al decir que no van a hacer el estadio sin ATE y que consideran que el convenio está vigente. Como abogado debería leerse la resolución del Consell que es taxativa: la ATE está caducada. Y en cuanto al convenio, que se lea la ley de contratos del estado: la empresa que le paga no puede firmar un nuevo convenio urbanístico por no haber cumplido el anterior. Sería prevaricación de libro. Por tanto, los más de 260 millones de euros que el Ayuntamiento y la Generalitat habían facilitado al Valencia CF, Peter Lim los ha tirado por el desagüe, y el Valencia CF está en quiebra. Lección de primero de contabilidad” concluye Miguel Zorío. “A todo ello hay que sumar los casi 60 millones de euros de pérdidas generadas por Lim el año pasado, que el club corre riesgo real de ser expedientado por la LFP y por la UEFA por presentar pérdidas continuadas durante tres años consecutivos, que CAIXABANK tendrá que explicarle al resto de clientes y accionistas por qué no exige a Peter Lim garantías adicionales por el hipotecario que tenía como garantía el valor urbanístico de las parcelas de Mestalla, y que Layhoon está incurriendo en un presunto delito por no informar al juzgado de la causa de disolución” finaliza el ex vicepresidente del club.