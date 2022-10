Se cumplen 25 años de la última vez que Romario marcó un gol en LaLiga con la camiseta del Valencia CF. El mítico delantero brasileño tuvo una trayectoria muy peculiar en Mestalla con dos etapas entre las temporadas 1996/97 y 1997/98, en las que disputó doce partidos y marcó seis tantos. El último se lo hizo al Real Oviedo tal día como hoy en 1997, al recibir un pase profundo del Burrito Ortega y batir al guardameta rival.

"Dentro del área era Maradona. Imaginativo, técnicamente perfecto. Corría lo justo, pero con eficacia", cuenta Jorge Valdano, entrenador valencianista en la primera temporada de Romario, en unas declaraciones a Marca. En la segunda fue rápidamente destituido por un mal inicio en el que no pudo contar con el brasileño, lesionado durante el Trofeo Naranja: "Cuando salió en camilla mi sensación es que en esa camilla iba yo también, era un arma que los demás equipos no tenían". Y al delantero no le gustó la decisión de prescindir del técnico: "El día que me despidieron me dijo que si yo me iba él no iba a jugar nunca más en el Valencia".

Tras el adiós de Valdano llegó Claudio Ranieri y su rendimiento fue menor, hasta marcharse definitivamente al Flamengo en la que fue su segunda y última salida de Mestalla. Antes de que aterrizara el argentino había tenido sus roces con Luis Aragonés. "Le dije 'Luis, voy a firmar a Romario, ¿le parece bien o mal?, y me dijo 'Me parece que es la guinda que le falta al equipo', cuenta Paco Roig, entonces presidente del Valencia, al citado medio. Pero no funcionó: Romario, con el sambenito de tener una mala conducta, se fue cedido al Flamengo a las pocas semanas. Aragonés dimitió después y llegó Valdano, que pidió repescarlo para el curso 1997/98 y fue el único técnico con el que sacó su mejor versión Romario a pesar de no coincidir en ningún partido oficial.

Roig sigue defendiendo su fichaje: "Para mí Romario era mejor que Mbappé de aquí a Lima, València vibró totalmente. Es el mejor delantero centro del mundo". Y es que su etapa fue breve pero explosiva en todos los sentidos.