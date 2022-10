El centro del campo del Valencia CF ha quedado en cuadro para recibir al FC Barcelona el próximo sábado en Mestalla. A la baja por sanción de Yunus Musah y el ‘veto’ por la cláusula del miedo que ha sufrido Nico González se ha sumado la lesión de Ilaix Moriba, que estará cerca de un mes fuera por lesión. El centrocampista guineano iba a ser titular seguro contra los culés por la ausencia de jugadores para completar el trivote, pero el pasado martes se hizo daño en el entrenamiento y después de realizarse unas pruebas se ha conocido que no tiene prácticamente posibilidades de volver a jugar antes del Mundial de Catar. Con esto, la medular queda muy resentida y obliga a Gennaro Gattuso a idear una fórmula inédita de cara a esta jornada.

En la sesión de trabajo de este miércoles, el preparador italiano reclutó el filial a Jesús Santiago ‘Yellu’, Tiago Ribeiro y Javi Guerra, además de contar con varios jugadores con los que recomponer la medular, entre los que se encuentran Toni Lato y Dimitri Foulquier, que pueden actuar como interior de urgencia. Con Hugo Guillamón como pivote fijo titular y André Almeida en uno de los lados de la medular, Gattuso probó con Foulquier como tercer vértice en el medio. El de Guadalupe ya jugó ahí con José Bordalás, pero obviamente es una opción más alejada de la posesión de la pelota y que parece dirigir el planteamiento del Valencia contra los barcelonistas hacia la resistencia, adoptando una actitud más reactiva y contragolpeadora que tratar de disputarle el dominio de la pelota.

Aún quedan dos sesiones de trabajo en las que el italiano continuará con las probaturas. Es posible que incluso pase a formar con un doble pivote por falta de efectivos, aunque está por ver si disponiendo la defensa con tres centrales o continuando con la línea de cuatro. De los canteranos, Yellu tiene algo más de experiencia con el primer equipo -debutó el curso pasado y fue a la pretemporada con Gattuso-, pero Guerra está teniendo más minutos que ningún otro con el filial de Miguel Ángel Angulo, rindiendo a un nivel muy alto en este arranque de temporada. Parece complicado que sea un canterano el que juegue de entrada, pero es cierto que solo con dos mediocentros a disposición tienen ciertas opciones de entrar en la segunda parte para refrescar la medular a nivel físico.

Cláusula del miedo

Yunus vio la quinta amarilla contra el Mallorca y Nico no puede jugar por contrato, aunque es cierto que el acuerdo con el Barça sí estipula que puede jugar abonando una cantidad, algo que no parece estar en los planes del Valencia, máxime cuando el propio futbolista entrenó con un vendaje en la pierna este miércoles. Gattuso tendrá que ‘inventar’ con lo que tiene para tratar de que su equipo muestre la mejor cara posible y seguramente moldear el planteamiento con las herramientas de las que dispone, a pesar de que el peaje sea alejarse de la identidad que se ha querido mostrar en las primeras jornadas.

El centro de la defensa tampoco está para echar cohetes. Eray Cömert no se entrenó y aunque está previsto que lo haga antes del sábado, el eje de la zaga jugará lejos de su mejor nivel. La lesión de Mouctar Diakhaby -que no entrenó tampoco- deja a la defensa sin su mejor futbolista y en caso de no llegar tampoco el suizo, Gattuso solamente tendrá a su disposición a un Gabriel Paulista que no está a su mejor nivel, Cenk Özkacar, que solo ha jugado un partido en LaLiga y Cristhian Mosquera, que aún no ha sido titular en ningún partido en lo que va de temporada. Cömert está entre algodones y esperan que pueda jugar.