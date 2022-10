El Valencia recibe el sábado en Mestalla al FC Barcelona mermado de efectivos en dos zonas clave como son el centro de la defensa y la medular. En el entrenamiento matutino del miércoles no pudo contar con Ilaix Moriba y Eray Cömert, ninguno está descartado y su evolución determinará su presencia, pero lo cierto es que sus problemas físicos son más inoportunos que nunca.

La lesión de Mouctar Diakhaby -que no entrenó tampoco- deja a la defensa sin su mejor futbolista y en caso de no llegar tampoco el suizo, Gattuso solamente tendrá a su disposición a un Gabriel Paulista que no está a su mejor nivel, Cenk Özkacar, que solamente ha jugado un partido en LaLiga y Cristhian Mosquera, que aún no ha sido titular en ningún partido en lo que va de temporada. Cömert está entre algodones después de perderse el encuentro ante el Mallorca para tratar que llegue al sábado, pero la idea es que se pueda reincorporar antes del último entrenamiento a las sesiones grupales.

Por lo que a la medular respecta, Yunus Musah cumple ciclo por acumulación de amonestaciones, Nico González está 'vetado' para jugar por la famosa cláusula del miedo e Ilaix está tocado. Solamente Hugo Guillamón y André Almeida estarán seguro y el guineano trabaja para recuperarse y ser el tercer vértice del trivote, porque si no se recupera Gattuso tendrá que cambiar el esquema o echar mano de la opción de Toni Lato para la medular.