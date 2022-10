Mestalla está muy cerca de colgar el ‘No hay billetes’ para la visita del FC Barcelona. La afición valencianista lo ha vuelto a hacer y el sábado presentará un aspecto inmejorable para tratar de empujar a su equipo en un partido tremendamente difícil por la entidad del rival y las numerosas -e importantes- bajas con las que llegan los de Gennaro Gattuso al encuentro. El Valencia necesita a su hinchada, que nuevamente responderá a la llamada superando presumiblemente los 44.000 espectadores, mejorando la entrada contra el Atlético de Madrid (43.900) y fijando el récord de la temporada

El ritmo de venta ha sido alto y quedan bastante menos de mil para el lleno total. Ni el precio -entre 85 y 240 euros- ni el jarro de agua fría que han supuesto los últimos tres resultados, en los que el Valencia se ha dejado puntos a pesar de adelantarse en el marcador, han frenado las ganas de la afición blanquinegra de apoyar a sus jugadores como viene siendo habitual en lo que va de temporada, donde Gattuso ha destacado la importancia que han tenido las más de 40.000 personas que se han dado cita cada fin de semana en la Avenida de Suecia.

Si de normal el factor Mestalla es un aliciente en las grandes noches y en las visitas de equipos grandes, este sábado redoblará su importancia. El equipo necesita un espaldarazo moral después de los últimos varapalos y el valencianismo da ejemplo: aquí no baja nadie los brazos. Además de ello, se prevé un partido largo, de correr mucho detrás de la pelota y el equipo no se puede volver a caer en la segunda parte porque el Barça tiene mayor capacidad para penalizar esos bajones que el resto de rivales que han pasado por Valencia. Las bajas en la medular, además, no ayudarán a Gattuso a refrescar el centro del campo pasada la hora de juego y el griterío mestallista ofrecerá ese aliento ‘extra’.

Recibimiento al autobús No solamente dentro de Mestalla se espera un gran ambiente, sino que los aledaños estarán llenos horas antes de la contienda. Desde ya hace muchos años el valencianismo se especializó en recibimientos al autobús que marcan el primer gol y este sábado no será una excepción. Contra el Atlético ya se hizo a pesar del acuciante calor y la hora del encuentro, pero contra el Barça se superará en sonoridad y en número de aficionados.

David Villa, homenajeado en Mestalla

Homenaje a Villa Otro de los grandes atractivos del partido y que ha sido un reclamo para llenar Mestalla es el homenaje a David Villa, uno de los mejores delanteros de la historia del club y que recibirá una lona en el estadio, además del cariño de la gente. El asturiano es ídolo de toda una generación de valencianistas, incluso de algunos de los jugadores que habrá sobre el terreno de juego, y la afición se quedó con las ganas de brindarle su ovación antes de la pandemia. El sábado se cerrará ese círculo con la visita del Guaje al estadio en el que catapultó su carrera y se convirtió en el mejor atacante español de todos los tiempos.