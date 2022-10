Samu Castillejo regresará a una convocatoria este sábado frente al FC Barcelona. El extremo malagueño, que fue titular en los siete primeros partidos de la temporada, se ha perdido los últimos cuatro a causa de una lesión en un costado. Gattuso tiene plena confianza en él y ahora tendrá que decidir si volver a apostar por el malagueño en el once o mantener a Kluivert, quien le ha estado supliendo estos cuatros partidos.

El jugador del Valencia concedió una entrevista a los medios del club y se mostró ansioso por jugar el partido para reencontrarse con la victoria: "Cada poco el fútbol te da revancha. El sábado tenemos una muy importante delante de nuestra gente. Con la mentalidad de dejar estos partidos atrás en los que hemos merecido mucho más de lo que hemos tenido. Estamos con ganas de afrontar el partido del sábado".

No será un rival fácil. Ni más ni menos que el FC Barcelona. Samu expresó que no tienen ningún miedo y se mostró confiado de hacer un buen papel: "En LaLiga están goleando, están haciendo un buen juego, pero miedo ninguno. Somos once contra once y tenemos muy buen equipo. Nuestra mentalidad siempre es salir a ganar y el sábado no va a cambiar". El malagueño es plenamente consciente de la importancia que tendrá Mestalla: "Con la fuerza y el apoyo de nuestra gente vamos a hacer un buen partido".

Sobre el bajón que ha lastrado al equipo durante las últimas jornadas comentó que "más allá de una cosa física o de fútbol, es mental en lo que tenemos que trabajar. Tenemos que preparar el partido con la mentalidad de mejorar y darle una victoria a nuestra gente". También destacó que la unidad del grupo para sobreponerse a las adversidades: "Cuando llegué vi que hay un grupo muy unido, no hay problema por decirnos las cosas que eso es muy importante para conseguir objetivos grandes".

Samu Castillejo está "preparado para ayudar al equipo"

El propio Samu ha confirmado que está al cien por cien recuperado de su lesión que le mantuvo alejado del césped durante varias semanas: "He estado dos semanas peleando, para volver lo antes posible. Estoy contento, me encuentro muy bien, la gente me ha acogido muy bien, muchas muestras de cariño y espero devolver tanto cariño con fútbol". "Antes de la lesión me encontraba muy bien, ayudando al equipo con goles y con la participación en el juego. He estado dos semanas fuera, pero he estado trabajando. Las ganas de volver a ayudar al equipo están ahí. Estoy preparado para ayudar al equipo", añadió.

Te puede interesar: Valencia CF David Albelda explica su ausencia en el vídeo de renovación de Gayà

Por último, destacó el papel de Mestalla para lograr cosas importantes: "No tenemos palabras para agradecer a la gente que viene, que nos apoya. Como jugador estar ahí dentro con un público volcado se hace muy difícil para el rival".