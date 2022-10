El Valencia atraviesa una mala dinámica de resultados que tienen un factor común: el bajón del equipo en las segundas partes con respecto a una primera muy dominadora. Especialmente la última media hora de los encuentros le ha costado mucho al equipo.

Entre los motivos esgrimidos, Gattuso siempre ha apelado a una cuestión de "mentalidad" por encima de otros como al cuestión física o de la experiencia. De este último concepto quiere olvidarse ya el entrenador italiano, la plantilla es realmente joven, pero es la que es y el técnico ha reconocido que se ha trabajado en cambiar el 'chip' y no escudarse en esta cuestión.

"Debemos de terminar de hablar de experiencia. El Barça tiene jugadores también. Es una excusa fácil. Ya basta, es muy fácil hablar de experiencia. El Valencia es joven y tiene calidad. Esta es una excusa que no me gusta. Debemos terminarla aquí y hablar de lo que está pasando. También debemos creer más en lo que estamos haciendo. Debemos mejorar día a día. Es la prioridad en este momento, los partidos acaban en el 95, no en el 70", señalaba el preparador valencianista, insistiendo también en un concepto muy repetido a lo largo de sus comparecencias: enfocar los encuentros bajo la máxima de que no se puede bajar los brazos ni entrar en relajaciones hasta el pitido final del colegiado.

Más allá del trabajo mental, Gattuso también hizo hincapié en cuestiones que han trabajado durante la semana y en las que él tiene una gran parte de responsabilidad: "Muchas veces el entrenador es un hombre solitario. Cuando digo que hemos ido por delante 8 veces, muchas veces ha sido con una línea de cinco, con tres centrocampistas, con un delantero... el otro día, por ejemplo, fue mi responsabilidad no ganar porque puse dos delanteros más en el campo. No es seguro que con los cambios mejores el equipo (...) Debemos de aprender. A mí como jugador me pasó un año, dos años... con el balón parado. Hubo un par de años con el miedo a balón parado. Fueron dos años de afrontar los balones parados en contra de forma negativa", explicó, empleando también una referencia a otras etapas de su carrera como entrenador.