Marcos André lo tiene claro. El atacante valencianista aseguró tras el Valencia-Barça que la entrada que sufrió de Marcos Alonso "era para roja". Sin duda, la acción polémica del partido y que pudo cambiar el devenir del encuentro -todavía era en la primera mitad- deja con muy mal sabor de boca al vestuario valencianista.

De Burgos Bengoetxea decidió que tras la entrada de Marcos Alonso en la que el lateral (que ejercía como central) clavaba sus tacos sobre el gemelo del brasileño cortando un contragolpe a favor del equipo de Gattuso era solo para amarilla. No recibió tampoco el aviso del VAR para revisar si se había equivocado. El jugador del Barça no era el último, aunque la entrada es dura y pudo hacer daño a Marcos André. "Marcos Alonso me pega una entrada en el tobillo, es para roja", aseguró el futbolista en los micrófonos de VCF Radio.

Sobre el partido, Marcos André aseguró que el resultado final (0-1) tras el gol de Lewandowski es "una lástima" ya que el equipo "hizo un esfuerzo muy grande" y aseguró que toca "seguir, de la mano de la afición", en busca de mejores resultados. "Tuvimos la nuestra y el gol anulado, pero hemos demostrado que el equipo está enchufado y hoy competimos todo el partido. Vamos a seguir así".