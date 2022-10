Necesitado de estímulos positivos, el Valencia de Gennaro Gattuso se rearma de cara a los dos últimos encuentros de Liga previos al parón por el Mundial frente a la Real Sociedad y Betis, duelos orientativos para las aspiraciones del equipo blanquinegro y para no quedarse descolgados de Europa antes de tiempo. El técnico italiano recuperará efectivos de importancia capital después del aluvión de abajas sufridas ante el Barcelona, antes y durante el encuentro contra el conjunto de Xavi Hernández. La presencia más esperanzadora es la Edinson Cavani. El delantero uruguayo, que se retiró ante el Barcelona en el minuto 17 de encuentro dolorido del tobillo derecho, no sufre ninguna lesión de gravedad (aunque la molestia no es nueva) y será de la partida este fin de semana en el Reale Arena frente a la Real Sociedad.

Relacionadas Así está el tobillo de Edinson Cavani