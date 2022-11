El Valencia-Barcelona de Mestalla dejó claro que José Luis Gayà está ahora mismo por encima de Jordi Alba en clave Mundial. El factor experiencia en las grandes citas y sus galones en la selección española juegan a favor del catalán, pero el cara a cara del sábado demostró que el valencianista llega a la Copa del Mundo en mejor estado de forma. El seleccionador nacional Luis Enrique tendrá como siempre la última palabra, pero mientras tanto el verde ya ha hablado. Y si alguien a fecha de hoy se ha ganado la titularidad de la selección española en Catar ese es el capitán del Valencia.

Físicamente está mejor. El capitán llega a la recta final de 2022 con mayor ritmo de competición. Hay un elemento diferenciador: el valencianista tiene la continuidad que ha perdido Jordi Alba relegado a la suplencia. De hecho, a pesar de la sanción de cuatro partidos, l0 supera en minutos esta temporada (685’). Deportivamente, Gayà salió reforzado en el enfrentamiento directo del sábado. Sobre todo a nivel defensivo. El de Pedreguer secó a Ousmane Dembélé y superó al lateral izquierdo blaugrana en duelos aéreos y en el suelo, despejes, entradas e intercepciones. En fase ofensiva, empataron a centros completados y Gayà acabó por encima en regates. Alba, por contra, lo superó en precisión de pase por la posesión que acumula el equipo de Xavi Hernández y dio un pase clave más. La calidad de Jordi es indudable, pero las estadísticas y las sensaciones en el campo revelan que a veinte días para el comienzo del Mundial, Gayà está un punto por delante.

Otras opciones para la Selección

Luis Enrique decide. Lo que cada vez está más claro es que Gayà y Jordi Alba serán sus dos laterales izquierdos en la lista definitiva del 11 de noviembre (12:30 horas). Los dos fueron los elegidos en la última convocatoria de septiembre para los partidos de la UEFA Nations League contra Suiza y Portugal y son candidatos a repetir como en la última Eurocopa. Gayà y Alba están entre los cinco laterales izquierdos que el seleccionador ha incluido en su prelista de 55 jugadores. Ambos están por delante de un Marcos Alonso que no acaba de adaptarse y hacerse fijo para Xavi y de un jovencísimo Alejandro Balde (19 años) que ha conseguido hacerse un hueco entre los elegidos después de su buen arranque de temporada en el Barça a excepción de su lunar contra el Real Madrid. El Santiago Bernabéu y Vinícius le vinieron grande.

El ‘quinto’ lateral zurdo no se ha hecho público (la prelista no es oficial), pero lo lógico teniendo en cuenta las decisiones de Lucho como seleccionador es que sea Marc Cucurella (Chelsea). A pesar de la presión mediática desde Sevilla, Álex Moreno no está en la prelista. La realidad es que el Betis solo ha recibido la notificación de la RFEF para preseleccionar a Borja Iglesias y Sergio Canales. Otros laterales zurdos ‘top’ como Angeliño, Grimaldo, Juan Bernat, Javi Galán o el lesionado Reguilón no tienen sitio.

Gayà - Alba

Gayà y Jordi Alba no solo aseguran un nivel competitivo alto en el lateral izquierdo de la Roja. Ambos son el mejor ejemplo de competencia sana. El de Pedreguer se considera amigo del catalán más allá de verlo como "un capitán ejemplar". Los dos se admiran, se respetan y se ayudan dentro y fuera del campo. Por eso no es extraño verlos muchas veces juntos sonriendo en los entrenamientos de la ciudad del fútbol de Las Rozas. Tienen tanta calidad como complicidad y eso también suma en una convivencia de grupo como la que vivirán en el Mundial. «Somos amigos desde hace tiempo. Es un capitán ejemplar aquí. Estoy contento por compartir puesto con él», decía recientemente Gayà.

Luis Enrique apostó por Jordi Alba en la Eurocopa del verano de 2021. El azulgrana disputó la fase de grupos como titular, aunque el elegido para el primer partido a vida y muerte del campeonato en los cruces octavos de final contra Croacia fue Gayà. La responsabilidad de los cuartos y la semifinal recayó en el barcelonista. Año y medio después el contexto es diferente. Jordi ha perdido protagonismo en el Barça por primera vez en su carrera y Gayà se ha consolidado como el gran capitán del Valencia. Los últimos precedentes deportivos juegan a su favor. Lucho optó por el valencianista en el partido decisivo contra Portugal por un billete a la ‘final four’ de la Nations League y el ‘14’ le dio la razón en el césped con un triunfo histórico en Braga. Aunque para historia su racha en la absoluta: 18 veces internacional y ninguna derrota. Lleva cuatro años invicto. Luis Enrique lo tiene fácil en Catar: Gayà tiene que ser titular.