Las palabras de Gennaro Gattuso en las que aseguraba que "el club no me habló de jugar en Europa, me dijo que el equipo tuviera un estilo y que revalorizará jugadores" han armado mucho revuelto en los últimos días en el ecosistema del valencianismo. "Aquí se hablaba de Europa. Cuando yo decía lo de los 40 puntos pensabais que estaba loco", dijo en otra ocasión.

En las últimas horas, la plataforma 'Espíritu del 86' se ha acogido a estas declaraciones para lanzar un comunicado dirigido directamente a la actual presidente LayHoon:

Dña.Lay Hoon Chan, usted no ha venido para reflotar el Valencia CF. Usted está aquí solo para maquillar la denigrante política que desde Meriton se desarrolla en nuestro club durante estos últimos ocho años.

Lo intuíamos, lo íbamos adivinando gracias a su actitud y a las muestras de lo que está haciendo su descarada gestión a lo largo de estos años. Lo publicamos. Ha tenido que ser un empleado de los suyos, de los bendecidos por el amo quien superado por el rendimiento del equipo y la torpeza, abandono o incapacidad institucional, se ve obligado a de forma consciente buscar amparo y salvar prestigio o inconscientemente y fruto de la presión, denunciar esta triste realidad, reiteradamente advertida por nosotros.

Señora, su entrenador no deja duda sobre las intenciones, le ha quitado la careta de bonachona con la que usted ha vuelto a venir al cap i casal y la ha dejado a los pies de los caballos con su rotunda aseveración “Meriton no me habló de jugar en Europa me dijo que el equipo tuviera un estilo y que revalorizará jugadores”. Jugadores por cierto, que engordaran las arcas de otros clubes, con la colaboración de los mismos intermediarios. Esta frase de Gattuso debería significar el inicio del final de su segunda estancia aquí en Valencia y ojalá el inicio del final de la estancia de todo el entramado, urdido por el máximo accionista. Ya no aguantó la situación una vez y puso tierra de por medio, ahora le podemos ayudar a no pasar de nuevo por el mismo trance. Haga las maletas si le queda algo de dignidad, váyase a Singapur y transmítale a su jefe que pese a los gestos amables y al mercadeo de voluntades de leyendas de lona, predicadores y micrófonos anhelosos del rédito de la filtración y la primicia y politicastros temerosos y cortoplacistas, esto ha llegado a su fin. No hay más espacio para la ambigüedad y desprecio. Si al desastre económico, desafección social e indisimulado poco interés en terminar el nuevo estadio le añadimos la burla deportiva todo lo demás sobra, usted sobra y el resto de pseudogestores sobran.

Habrá que reconstruir un gigante destrozado en todos sus costados. El deportivo sin más política ni exigencia que la expresada por Gattuso. El social labrado con constantes despidos y amortizaciones de significados valencianistas y con continuos desprecios a la más generosa de las aficiones que fielmente acompañó al equipo a la conquista de más de 20 títulos oficiales ganados en todas y cada una de las décadas de su centenaria historia, club que hoy deambula de mitad de tabla para abajo y que pese a ello es capaz de juntar a más de 40.000 almas, volcadas con sus jugadores, siendo su aliento constante pese a recibir tan poco. O el económico, retrato del deterioro general de un histórico ya acostumbrado a perder tanto en el campo como en su contabilidad.

Desde el respeto a clubes como el Betis, Real Sociedad, Athletic club, Villarreal…pero ¿de verdad ustedes piensan que para esto vale la pena estar aquí?, ¿de verdad se miran al espejo y no se les cae la cara de vergüenza al ver que esas entidades nos humillan y nos pasan a mil años luz?, ¿de verdad están orgullosos de no poder estar tranquilos en una terraza de nuestra magnífica ciudad, no poder ir tranquilamente a pasear por nuestras playas o plazas disfrutando de nuestro clima y de nuestras gentes por la vergüenza que sienten al ser señalados como los enterradores de esta otrora gran entidad?. No se cisquen más en la historia del club que es la nuestra, en la pasión de toda una ciudad y en el orgullo del valenciano y salgan, por favor salgan.

Como epílogo, obligado comentario desde el más absoluto de los rechazos y sobre el vergonzoso espectáculo cometido en nuestra sala de trofeos, a través de televisión propia y con empleados del club como maestros de ceremonia, de la intromisión o invitación al presidente del Barcelona, Laporta, en el homenaje merecido pero privado al ex jugador Villa. Penúltima agresión al honor, a la aptitud y al sentido común con consecuencia en su ya miserable imagen. La historia escrita de Meriton en Valencia seguro se verá abrazada a términos como ignominia, vergüenza, descaro o maldad. Todo lo contrario a la generosidad con la que se recordará a esos 40.000 entusiastas o a todos aquellos valencianistas que por su grandeza y comportamiento llevamos tan dentro de nuestro corazón. Con lona o sin lona.

Game over Lay Hoon Chan!!! Se acabó la fiesta!!!