El portavoz de Marea Valencianista y ex vicepresidente del Valencia CF, Miguel Zorío, quiere recordar que Mariano Durán en aquel momento era el Decano del ICAV, y recibió el encargo de la Fundación manejada por la doble A (Aurelio y Amadeo), para que examinara el documento de compraventa que iba a posibilitar la entrada en carroza de Peter Lim en el Valencia CF SAD.

En primer lugar, el letrado exige que el documento se redacte en español y no en inglés, y que el ámbito de resolución de conflictos fuera España y no un país extranjero.

El segundo punto que desarrolla el letrado es el que avisa que el contrato “no recoge derechos, obligaciones, garantías, contingencias y causa de la adjudicación a Meriton”. Muy grave todo ello.

Continua el dictamen avisando que en las cláusulas del contrato no se menciona que Meriton asume la deuda de la Fundación, no se establecen garantías a favor de la Fundación en el caso de que Peter Lim no cumpliera sus compromisos, no se establece ninguna sanción o indemnización en caso de incumplimientos (que se han producido); siendo un documento de venta de acciones de la Fundación el contrato habla de lo que hay que hacer con activos y pasivos del Valencia CF (no se cancela la deuda del Valencia CF con Bankia sino que se prorroga); se establece que Meriton puede cede sus derechos a otra sociedad del grupo sin ningún control o autorización; etc.

“En definitiva el letrado ya avisó que el contrato que se le somete a opinión, no refleja, con las debidas garantías y en términos de derechos y obligaciones, las condiciones que estableció por escrito la Fundación para el proceso de venta. Por lo tanto, concluye que la Fundación NO DEBE FIRMAR EL DOCUMENTO DE VENTA A MERITON HOLDINGS” vuelve a recordar Miguel Zorío

Por último, recuerda Zorío que “Layhoon fue la directora de orquesta del proceso de venta. Que este proceso de venta estuvo viciado desde el principio, ya que el resto de grupos interesados no tuvieron la oportunidad de conocer las entrañas de la sociedad antes de comprar el Valencia CF. Que, en este proceso de venta, Layhoon, Aurelio Martínez y Amadeo Salvo mintieron a las instituciones, a los valencianistas y a los medios de comunicación; y lo que es más grave, mintieron a los patronos de la Fundación con un vídeo en el que un ejecutivo de Meriton aseguró todo aquello de que Lim reduciría la deuda a cero, compraría las parcelas del viejo Mestalla, construiría el nuevo estadio, invertiría en un equipo para competir con los grandes de Europa y bla bla bla. También es importante recordar que el propio Amadeo Salvo reconoció que, al menos, había cobrado 140.000 euros por ser Presidente del Valencia CF de Peter Lim, cuando los estatutos lo prohibían taxativamente. O que Aurelio Martínez recibió una medalla de oro del club que debería devolver inmediatamente. O que los dos escondieron bajo llave el dictamen de Mariano Durán, por no se sabe que oscuros intereses. Todo huele muy mal en este asunto”.