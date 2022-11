Amedeo Carboni necesita poca presentación entre el valencianismo. El italiano es uno de los mejores laterales de la historia del club y un enamorado de la ciudad, así como de los colores blanquinegros. El exfutbolista transalpino atendió unos minutos a SUPER desde el circuito Ricardo Tormo e hizo repaso de la actualidad, además de deshacerse en elogios hacia su heredero, José Luis Gayà.

¿Cómo se ve al Valencia CF desde Barcelona, donde vive ahora?

He seguido y sigo siempre al Valencia CF. Ya lo he visto este años dos veces en directo, un empate y una victoria, así que les he traído suerte, pero estoy muy contento de que haya llegado Gattuso porque se ve que los chavales y todo el mundo alrededor del Valencia CF están muy a gusto, es una persona sana, un gran entrenador y se nota en el campo porque los chicos dan el 110 por cien independientemente de si ganan, pierden o empatan, pero el equipo va a todo lo que tiene y tiene su estilo.

Gennaro Gattuso y el equipo

Gattuso líder, referencia clara de equipo y club

No estoy dentro del club ahora, pero yo creo que para un equipo joven como el Valencia CF, creo que le va muy bien un entrenador como Gattuso.

Identidad del equipo

Es su estilo, primero hay que darlo todo, luego cada uno saca su calidad, el bonus de cada uno, pero para él, lo importante es que salgan del campo y ya no puedas ni andar, esto es fundamental. En el campo se nota porque no es solo darlo todo porque para mí el equipo juega bien, me gusta como juega, es una mezcla de darlo todo pero darlo bien. Lo bueno es que hay jóvenes pero con calidad. Cuando se gana se necesita a los jóvenes porque tienen mucho entusiasmo pero cuando se pierde, los jóvenes bajan más el nivel de la gente con experiencia, pero me gusta el equipo, está muy bien plantado.

¿Hasta dónde pueden llegar?

Soy realista y poder llegar a la Europa League sería ya un gran éxito, un grandísimo éxito, pero no será fácil.

Gayà, renovado

Es más que yo porque tiene el hecho de que además es valenciano, internacional, capitán, su carrera va siempre hacia arriba. Para él y para los valencianos es un motivo de orgullo que un chico de la cantera, de la tierra, sea una leyenda en el club, internacional…

Y que quiera seguir hasta en los malos momentos, ¿no?

Exacto, por eso ha gustado más aún su renovación, seguramente era uno de los jugadores que se podía marchar a grandes equipos, pero se ha querido quedar y esto el valenciano lo aprecia mucho.

Soler y el futuro

¿Cómo vio el adiós de Carlos Soler?

Es algo que no hay que mirarlo mal porque a veces hay ofertas que no puedes rechazar, no es una cuestión de dinero, aunque es importante y no vamos a engañar a nadie, pero del Valencia al PSG, con lo que podía vivir allí, no se puede rechazar y no es fácil, es perfecto lo que ha hecho para mí.

¿Volverá al fútbol?

Nunca se sabe, la puerta está abierta a volver al fútbol porque cuando vives en el fútbol muchos años siempre hay buenos recuerdos y nunca se sabe. Pero tampoco estoy totalmente desvinculado del fútbol porque hace muchos años que estoy en una empresa valenciana que se llama Molca, en la que estamos reestructurando todos los estadios de España, desde Valencia, Sevilla, Málaga, Betis, Atlético de Madrid, los diseños de vestuarios, tribunas, salas de prensa, etc. A ver si va para adelante el del Valencia.