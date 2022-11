Miguel Ángel Corona ha radiografiado la actualidad del Valencia CF en el evento 'LaLiga Clubs Meeting', celebrado en el Cívitas Metropolitano de Madrid. El director técnico habló de nombres propios como Gennaro Gattuso, José Luis Gayà o Edinson Cavani y de otros aspectos como el pasado mercado de verano y la Academia en unas declaraciones que ha recogido 'Goal'.

Corona defiende que la "reconstrucción" del Valencia va en buen camino y achaca el bache a los contratiempos de 2020: "Nos vino el mismo año la pandemia y luego nos quedamos fuera de Champions y de la siguiente edición, algo que fue una tormenta perfecta, fue duro para nosotros y nos metimos en una situación económica delicada".

"Estamos intentando reconstruirnos, pero siempre a través del terreno de juego, en un modelo a largo plazo", explica. En este sentido valora como un acierto la llegada de Gennaro Gattuso al banquillo valencianista: "Es un hombre con experiencia, carácter y mentalidad ganadora, capaz de hacernos llegar a donde queremos. Estamos cambiando el estilo de juego y la mentalidad. Para él, empatar no es una opción". La insistencia de Rino en la mentalidad ha calado en Corona: "Tenemos un equipo que es el más joven de LaLiga y Gattuso es clave para trabajar con estos chicos. El objetivo es desarrollar esa mentalidad para ser sostenibles económicamente y crecer, cambiando a través de lo que pasa en el terreno de juego".

Por otro lado, el director técnico asegura que fue difícil encajar todas las piezas en el Fair Play Financiero: "Para reconstruir el equipo fue clave el mercado. Nos tuvimos que ajustar las normas de control económico de LaLiga. Y después de ajustarnos, trabajamos en armonía con el máximo accionista, la presidenta y el entrenador, para elegir perfiles de jugadores que tuvieran el talento necesario para el Valencia y entrasen en el reglamento financiero de LaLiga".

En cuanto a lo que va de temporada, Corona señala que ha sido "un gran comienzo de competición" y pone el foco en la comunión con el valencianismo: "Gattuso es un líder, un ganador, en su vocabulario no está el empate, está desarrollando un estilo de juego muy atractivo, que no tiene nada que ver con lo que era como jugador. Ese estilo está enganchando mucho con nuestra afición".

Otra llegada que ha ilusionado al público de Mestalla es la de Edinson Cavani, que es "un gran elemento para el Valencia". Y no está defraudando: "Su llegada supuso un impacto enorme. Volvíamos a pelear por jugadores de reconocido prestigio, llegaba del United. En su presentación hubo 8000 personas. Nos aporta una experiencia terrible en el terreno de juego. Se han dado partidos en los que ha sido sustituido y el equipo se ha diluido bastante porque como decía un entrenador que yo tuve, hay jugadores que son como un padre. Solo con su presencia y liderazgo nos ayuda mucho. Muchas veces con la edad surgen dudas, pero Cavani las ha disipado todas, porque tiene una implicación amplísima, no solo en el campo sino también fuera".

No menos importante es la Academia, de hecho "es una parte vital" para Corona. "Buscamos que en nuestro equipo haya un componente muy alto de jugadores que han crecido en nuestra cantera porque nos dan sentido de pertenencia y comunidad que nos exige el aficionado", explica. Entre ellos destaca Gayà, recientemente renovado: "Ojalá dentro de muchísimos años sea un 'one club man'. Tiene compromiso con nosotros hasta 2027 y es un ejemplo de que para nosotros el gran esfuerzo siempre lo hacemos con jugadores de la casa, porque no se debe perder la identidad nunca".