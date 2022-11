Mientras el Mundial se dispute en Catar, la suerte del Valencia se jugará en Singapur. El prolongado parón inducido por la gran cita de selecciones propiciará la segunda reunión, en cuestión de dos meses, entre el técnico valencianista Gennaro Gattuso y el máximo accionista del club, Peter Lim. Después de la primera toma de contacto en septiembre, de la que salió reforzada la figura de Miguel Ángel Corona, el próximo cónclave tendrá un carácter eminente de mercado y planificación de plantilla.

La irregularidad de resultados del Valencia, agudizada en las dos últimas semanas pese a su estilo reconocible y el buen tono competitivo, obligan a potenciar el equipo en enero. Es prioritario compensar y fortalecer un equipo que ha adolecido de experiencia en momentos clave de los partidos, especialmente en las segundas partes. Gattuso tratará de explotar su posición de fortaleza y de influencia sobre el máximo accionista, un factor con el que no contaban sus predecesores, que no llegaron ni a viajar a Singapur para despachar con Lim. El técnico calabrés, representado por Jorge Mendes, no está desgastado ante los ojos de la propiedad, pero el resultado del mercado de invierno también será muy orientativo de la implicación de Lim en el proyecto, que entre 2019 y 2021 estuvo bajo mínimos y en una tendencia desinversora.

Mientras de cara a la opinión pública Gattuso ha mantenido una posición esquiva para hablar de mercado, centrando el discurso en los resultados deportivos de cada jornada, la realidad es que el exentrenador de Milan y Nápoles no ha dejado de moverse y de consultar preguntar por perfiles y nombres. Gattuso es consciente que debe nutrir a su equipo con más futbolistas. Una de las posiciones más urgentes, en las que el equipo tiene menos fondo de armario, es la del mediocentro, un rol del que el Valencia quedó huérfano en las últimas temporadas y que se ha corregido en este verano con el préstamo, sin opción de compra, de Nico González. La dirección deportiva también está en alerta ante posibles variaciones en otras demarcaciones del campo.

Además de fichajes, otro punto del orden del día, de crucial relevancia, será el de acelerar los procesos de renovación de jugadores. Mouctar Diakhaby y Toni Lato quedan libres en menos de dos meses para poder negociar su futuro, al acabar contrato en el próximo mes de julio. Gattuso es partidario de la renovación de ambos jugadores. En el caso del central francés, el club ha manifestado su opinión favorable a ampliar su vinculación, aunque tendrá que pelear con la concurrencia de equipos bien posicionados, algunos de ellos de la Ligue 1. Con Toni Lato, la posición oficial del club es más tibia, pese al entusiasmo de Gattuso para valorar su profesionalidad. Sin embargo, la competencia de Gayà, indiscutible y de Jesús Vázquez, un valor al alza, amplían los matices en el seno del club.

Precisamente, el de Jesús Vázquez será otro de los temas en agenda. La titularidad inabordable de Gayà ha frenado los minutos y la progresión del joven lateral, muy apreciado por muchos clubes interesados. Vázquez, además, ha cambiado de agencia de representación (un movimiento tradicionalmente asociado a forzar cambios de club) y el club deberá determinar una hoja de ruta clara sobre su futuro en el primer equipo, para estudiar una continuidad o una salida en forma preferiblemente de cesión.