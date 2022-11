El ex vicepresidente del Valencia CF y portavoz de Marea Valencianista, Miguel Zorío denuncia de nuevo la nefasta gestión de Peter Lim y Layhoon al frente del Valencia CF, que han llevado al club a estar los últimos cinco años por debajo de los puestos europeos en la jornada 13, lo que nunca antes había pasado en la historia reciente del club.

Para Miguel Zorío es muy significativo que “Peter Lim ha vuelto a cometer errores pasados al contratar a un entrenador amiguete de su socio Jorge Mendes, que venía de fracasar en 9 de sus 10 temporadas como máximo responsable técnico, que venía de ser despedido por el Presidente de la Fiorentina por su interés en fichar jugadores de Mendes, que venía de ser descartado por el Tottenham por sus polémicas declaraciones, que venía de salir del Creta tras enfrentarse con los medios de comunicación y que estaba sin ninguna expectativa de tener equipo este año”.

“El otro día un ex jugador del Valencia CF me decía: “Gattuso aún piensa que es capitano de la selección italiana, cuando su paso por los banquillos es un auténtico desastre táctico y físico”. Además, aquí en Valencia CF, ante la falta de un liderazgo institucional y deportivo, él solito se puso los galones de director deportivo y de director general del club. Le decía públicamente a Lim que no fichara a un director deportivo, opinaba sobre las bondades arquitectónicas del nuevo estadio, avalaba la política de inversiones del dueño, ….hasta que llega un día, y ese carácter que acompaña a Gattuso cuando su equipo deja de ganar, le hace cometer un error muy grave: reconocer que ha venido a revalorizar activos jóvenes para que Lim siga haciendo negocio, y explicar que su objetivo deportivo es no descender. La última ha sido culpar a la prensa de todo lo que está pasando. Gattuso ha comprado su ataúd deportivo en Valencia, sólo nos falta saber la fecha del entierro. Mestalla ya no le va a reír las gracias, las palmaditas o sus ademanes copiados a Simeone. Por desgracia, el Valencia CF este año otra vez va a tener que mirar hacia abajo en la clasificación, y Gattuso se llevará el contratazo que su amigo Jorge Mendes le consiguió aquí” resalta apenado Miguel Zorío.

Finaliza Zorío instando a Lim a “que invierta en el equipo en invierno, que no lo saquee. El Valencia CF necesita económica y socialmente que el equipo vuelva a estar arriba en la clasificación. Los valencianistas no merecen pagar pases a precio de Champions y tener un equipo que lucha por no descender. Ya está bien de usar el pasado para endulzar el presente. Layhoon puede homenajear a Villa, exhumar a viejas glorias ya fallecidas, realizar vídeos emotivos sobre triunfos históricos, etc. Eso no tapará las vergüenzas de Lim, que ha destrozado económicamente al Valencia CF, lo ha desconectado de su afición y lo ha destruido deportivamente. Mestalla debe volver a rugir, apoyando al equipo y exigiendo la salida de Peter Lim y de Layhoon”.