Con la maleta cargada de ilusión y optimismo aterrizó Gennaro Gattuso en València. Incluso con la confianza suficiente para bromear acerca de si es un león o un lindo ‘gatito’. «¿Tú qué piensas? En unos meses hablamos de esto», apuntaba el italiano con una sonrisa dibujada en su rostro que evidenciaba su ilusión por devolver a un club como el Valencia al lugar que merece. Comedido, eso sí, a la hora de habla del objetivo de su equipo, seguramente con la intención de no cargar la espalda de sus jugadores con más presión de la cuenta.

Pero Rino es humano y, como tal, en ocasiones no puede evitar dejarse llevar por sus emociones. Le ocurrió tras la jornada cuatro de liga en la que el Valencia goleó por cinco goles a uno al Getafe en Mestalla. «El objetivo es partido a partido. Es un equipo joven. Me gustaría llegar al octavo o al séptimo puesto. Hay que ir semana a semana», afirmó el entrenador dejando claro que la posibilidad de terminar la temporada en Conference League tenía hueco en su cabeza. Aquel cuatro de septiembre el cuadro blanquinegro logró su segunda victoria tras el partido inaugural ante el Girona y las dos derrotas frente a Athletic Club y Atlético en las que mereció mucho más.

A partir de ahí el Valencia entró en una dinámica muy irregular en la que sacó grandes resultados como la goleada al Celta y la victoria en El Sadar, pero también sufrió varapalos como la derrota en Vallecas y el empate en Cornellà. Precisamente tras el dos a dos frente al Espanyol Gattuso hizo un llamamiento a la prudencia y evidenció algunas de las debilidades de su equipo. «No podemos ir al supermercado y pedir 20 años de experiencia», explicó.

El cambio de discurso más brusco llegó sorprendentemente tras una meritoria victoria a domicilio frente a un Osasuna que se mostraba muy fuerte en su feudo. Ocurrió el siete de octubre y el italiano no quiso volver a mencionar la séptima plaza y, en esta ocasión, afirmó que «no hablo de Europa ni de nada, es una liga muy difícil. Hablo de hacer 40 puntos y luego ya otra cosa». El relato de cara al exterior era claro: el objetivo es encontrar la tranquilidad cuanto antes, nada de responsabilidades europeas.

Apenas una semana más tarde reforzó sus palabras y profundizó más en el tema: «La prioridad ahora son 40 puntos lo más pronto posible, después veremos dónde puede llegar este equipo, en este momento no podemos ponernos una presión grande», expuso un Gattuso que, además, añadió una pregunta retórica: «¿Crees que a mí y a los jugadores no nos gustaría jugar Europa?».

Y tras la cruel derrota frente al Barça en el último minuto, el entrenador del Valencia estalló y llevó su ‘nuevo’ discurso hasta el extremo: «Aquí se hablaba de Europa cuando nosotros teníamos 15 puntos. Muchos de vosotros pensabais que estaba loco cuando hablaba de los 40 puntos. El club nunca me ha dicho que tenemos que ir a Europa. El club me ha pedido un estilo de juego, que revalorice jugadores...». Fue una manera plácida de poner los pies en la tierra y, sobre todo, quitarle la presión de llegar a Europa a un equipo que, a día de hoy, no tiene esa capacidad.