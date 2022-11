Edinson Cavani cada vez lo tiene más complicado para jugar este jueves en Mestalla ante el Betis. Será el último partido del equipo antes del parón por el Mundial y, a día de hoy, es poco probable que el atacante uruguayo ponga en riesgo su tobillo. En la sesión de entrenamiento de esta mañana volvió a ausentarse, tal y como lo hizo ayer.

El tobillo lleva dándole problemas a Cavani ya varias semanas. Aún así siguió en la dinámica del equipo y fue ante el FC Barcelona cuando le dijo "basta". Desde entonces no ha completado ninguna sesión al ritmo del grupo y no entró en la convocatoria para jugar en el Reale Arena. La posibilidad de no volver a ver a Cavani jugando con la camiseta del Valencia hasta después del Mundial gana enteros.

Paulista vuelve al grupo

La nota positiva fue la vuelta de Gabriel Paulista con el grupo. El central brasileño tuvo que abandonar el partido frente a la Real antes de tiempo por problemas físicos aunque, según aclaró Gattuso más tarde en rueda de prensa, no se trataba de ninguna lesión. Ayer se ejercitó al margen para evitar correr grandes riesgos pero hoy ya ha vuelto a la dinámica de grupo para preparar el choque ante el Betis.

Con Diakhaby lesionado de larga duración, el brasileño es, junto a Cömert y Ozkacar, las tres opciones que Gattuso maneja ahora mismo para el centro de la zaga. También está Mosquera, pero el canterano no participa con el primer equipo desde la jornada cuatro ante el Getafe.