El Valencia CF tendrá que afrontar un nuevo partido sin su estrella y goleador. Edinson Cavani tampoco estará disponible para el enfrentamiento contra el Betis de este jueves en Mestalla. El uruguayo ya no volverá a ponerse la camiseta blanquinegra hasta después del Mundial.

El propio Gennaro Gattuso ha sido el que ha confirmado la ausencia en sala de prensa. El técnico italiano no ha podido contar con el punta en la sesión de trabajo de este miércoles. y minutos más tarde lo ha descartado en sala de prensa: “Cavani tiene un problema en el tobillo, no se ha entrenado en los últimos tres o cuatro días. No está. Él ha hecho todo para jugar durante estos cuatro o cinco días”

Por otro lado Gattuso también ha explicado cuál ha sido el proceso desde el fichaje del uruguayo por el Valencia y también ha sacado una lectura positiva a la participación del ‘9’ en el Mundial de Catar. "El tobillo está mejor que cuando vino. Cuando le golpean un poco... le molesta. Está mejor que cuando lo fichamos. Le gusta trabajar. No tener a un jugador como Cavani pesa, pero no estoy pensando en todo negativo. Espero que vaya a jugar un gran Mundial y que le dé continuidad de partidos y de minutos y no le moleste el tobillo como está pasando"

El del Betis será el segundo partido consecutivo que se pierda Cavani. El veterano atacante se marchó lesionado a los veinte minutos del Valencia – Barcelona y tampoco estuvo listo en el duelo contra la Real Sociedad.