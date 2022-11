Edinson Cavani será de nuevo baja por lesión, no estará presente ante el Betis esta noche y ya no jugará con el Valencia hasta la vuelta del Mundial de Catar. No ha remitido la hinchazón de su tobillo y no se tomarán riesgos, con el Mundial a la vuelta de la esquina, en el que presumiblemente será convocado por Uruguay. Las cartas estaban marcadas desde la llegada del astro celeste, al ser conocedor el Valencia tanto de las molestias que arrastraba de la temporada anterior, como del tiempo de inactividad tras entrenarse en solitario todo el verano y del objetivo de llegar a tiempo a la fase final mundialista. Entre medias, Edi ha cumplido con 4 goles y 1 asistencia en 7 partidos, solo uno de ellos completo. El debate se prolonga si, llegando tan justo a Catar, el atacante se expone con su selección a una lesión mayor.

De todo ello habló Gennaro Gattuso, uno de los grandes valedores del fichaje del experimentado jugador, de 35 años, El entrenador calabrés desterró una idea, la de que Cavani se haya reservado en los últimos partidos para no arriesgar su pasaporte al Mundial. «Edi en estos últimos cinco o seis días ha hecho de todo para poder jugar pero el tobillo está muy hinchado y tiene dolor. Ha mostrado una gran disponibilidad pero no puede entrenarse», señaló en la rueda de prensa antes de medirse , en la que aseguró que más allá de ese dolor la articulación «está mejor que cuando fichó» este pasado verano. «La ultima resonancia se la hizo hace unas semanas y el tobillo está mejor que cuando vino pero cuando le golpean le molesta. Pero está mejor que cuando le fichamos. Tiene que trabajar pero a él le gusta. No estoy pensando en todo negativo, espero que juegue un gran Mundial y que no le moleste el tobillo», añadió. Gattuso, Cavani y Uruguay Gattuso destacó la implicación de Cavani en un hecho, al pincharse en la zona afectada para infiltrarse. El técnico quiso desmarcarse de la conveniencia de que sea, o no, llamado para el Mundial. La pelota queda en el tejado del seleccionador uruguayo, el delantero exvalencianista Diego Alonso. «Es una valoración que debe hacer su selección, yo no lo he hablado con nuestro cuerpo médico», apuntó. Relativo también al Mundial, Gattuso no entró en el debate de la idoneidad de celebrar un Mundial en una dictadura encubierta que incumple los derechos humanos como Catar. «No tengo la capacidad si es mejor o no jugar allí, la FIFA lo ha decidido y tengo que respetarlo», destacó. Pero sí que insistió en el problema que supone para las competiciones un mes y medio por esta cita a estas alturas de la temporada. «Pienso que los problemas van a empezar después del Mundial», afirmó.