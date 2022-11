Borja Iglesias ha viajado a València. El delantero del Real Betis según ha podido saber SUPER ha volado junto a la expedición verdiblanca y se encuentra en el hotel de concentración junto al resto de sus compañeros. ¿Para jugar? No. El Panda cumple un partido de sanción por su expulsión en el derbi sevillano. Sin embargo, el bético en un gesto de implicación y compromiso al club ha querido apoyar al equipo en el último partido antes del parón del Mundial de Catar. El delantero, que no está en la lista de convocados de Manuel Pellegrini, ha querido sumar su granito de arena a pesar de la sanción.

El delantero también está aprovechando su visita para reencontrarse con viejos amigos que dejó en su pasó por las categorías inferiores del Valencia. Al Panda le traen muy buenos recuerdos la ciudad y siempre ha hablado con especial cariño de ella. Así recordaba su paso por Paterna en una entrevista con el comentarista y exjugador Alberto Edjogo:

“Vivía en una residencia dentro de la ciudad deportiva, en la planta de arriba. Hasta que no pasé los 16 ó 17 años yo no quería creerme que podía ser igual de bueno que ellos. Tenía ese debate conmigo. Yo le decía a mi padres que eran muy buenos, y ellos me decían: ‘Si estás ahí es porque igual tú eres tan bueno como ellos’. Recuerdo mi primer día. Llegué siendo cadete de primer año pero jugué con el Cadete A, y en ese cadete está Isco, recuerdo que jugamos a tres equipos. El primer balón que toca, se da la media vuelta y le pega y mete un golazo. Y le pregunto a un compañero: ¿Este juega de delantero? Y me dijo: ‘no, tranquilo, ese juega por detrás de ti’. Estaban Portu, Carles Gil, Bernat, Juan Delgado, Roger... era gente muy buena y quizás me olvido de alguno. Fue una experiencia brutal".

"Si te pones a pensar ahora, digo: Menos mal que me fui de allí. En mi etapa juvenil, quedamos campeones, pero no juego demasiado. El entrenador que llega prefiere poner a otro delantero, y cuando termina el año hablan conmigo y me dicen que me ven más en Liga Nacional, y que cómo lo veía yo. Yo quería probar fuera. Deciden que si no quiero continuar me dan la libertad y me voy al Villarreal. De allí, al Celta. Y el resto... ya es historia", recordaba.

Sancionado

Borja Iglesias hoy no podrá estar en el verde porque el Comité de Competición lo sancionó, al igual que a Nabil Fekir, con un partido de sanción por las dos expulsiones que sufrieron en el derbi sevillano del pasado domingo. El Panda vio la roja por "Pisar a un contrario (Juan Jordán) en su tobillo, empleando fuerza excesiva en la disputa del balón". En su lugar jugará Willian José.

Ilusionado con el Mundial

El 'killer' del Betis espera ilusionado la llamada de la selección española. El gallego fue uno de los elegidos en la última lista de Luis Enrique para los partidos de la UEFA Nations League contra Suiza y Portugal y se ha ganado en el campo el derecho de ser uno de los dos delanteros centros de la Roja junto a Álvaro Morata.