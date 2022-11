Sean Bai, responsable de la Academia durante cuatro temporadas y director general en funciones durante la transición de Anil Murthy al regreso de Layhoon, sigue teniendo muy presente al Valencia CF. Y siendo activo en Instagram, donde semanas atrás compartió una historia que se refería a Meriton como "club de simios". También ha felicitado a Yunus Musah por su convocatoria para el Mundial.

Ahora ha vuelto a lanzar un palo públicamente, aunque en esta ocasión ha sido muy enigmático. Todo empezó cuando compartió en sus historias una publicación del club con algunas fotografías del entrenamiento de este miércoles, encabezada por una instantánea de Gennaro Gattuso. Añadió un 'Vamos'.

Sin embargo a alguna persona, se entiende que vinculada al club, no le hizo gracia la publicación. Así lo manifestó Sean Bai seis horas más tarde: "Alguien se ofendió porque dije 'vamos' en esta foto del míster. Si te da vergüenza apoyar a tu equipo para un partido importantísimo, ve a un psiquiatra, no a mí. Lo siento, no puedo ayudarte".