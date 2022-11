Hugo Duro volvía al once después de superar sus molestias y volvió como se espera que vuelva un jugador como él. Ya desde el inicio se mostró muy enchufado, batallador y ganando las segundas jugadas. El ‘19’ es uno de esos jugadores que no se guarda ni un gramo de fuerza y lo demostró desde el inicio. Todo voluntad.

La primera vez que rondó el gol, fue tras un centro raso de Gayà al que no llegó por poco. Minutos después, aprovechó un pase atrás defectuoso de Luiz Henrique y arrancó solo hacia la portería de Rui Silva, pero le faltó determinación y velocidad para poder finalizar la jugada con un tiro o con un pase.

También tuvo tiempo para castigar al rival, ya que en una acción de ‘listo’ se anticipó a Édgar y cazó un balón en la frontal, y este terminó derribándolo y cargándose con la primera amarilla. Después vería la segunda y dejaría a su equipo con un hombre menos.

Siguió buscando su gol, siempre certero en sus desmarques e inteligente en sus movimientos, pero le faltó acierto. Otra vez con los mismos protagonistas de la primera parte, Gayà centró y el ‘19’ se volvió a anticipar a Édgar, aunque su remate en posición acrobática se marchó desviado.

En cuánto a la participación en el juego, estuvo impreciso a la hora de combinar con los extremos e interiores, pero no dejó de ofrecerse. Pese a que sus desmarques no cesaron durante el tiempo que estuvo sobre el terreno de juego, pocas veces lo encontraron Yunus o Almeida. Sin balón, fue todo garra. Siempre que juega, el de Getafe es el primer defensa del equipo y ante el Betis no fue menos.

En el minuto 78 fue cambiado por Marcos André y se retiró aplaudido por Mestalla, que suele detectar a este tipo de jugadores que no negocian su esfuerzo y los tiene en alta estima.