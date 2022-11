Es una lástima que un Mundial de invierno detenga el fútbol en Mestalla durante seis semanas, justo cuando el Valencia joven, impetuoso y valiente de Rino Gattuso se reencontró contra el Betis, al que derrotó con toda justicia por 3-0, disipando los miedos, superior de principio a fin, felices como niños bajo la tormenta, con dos tantos de golpeo pausado en una velada frenética. André Almeida abrió la cuenta con una falta directa espléndida, Hugo Guillamón con un penalti ejecutado con su frialdad acostumbrada y la rúbrica final de Justin Kluivert. Un partido redondo y coral, en el que el mundialista Yunus Musah se desquitó con una abrumadora actuación individual de aquel penalti amargo en La Cartuja.

El apetito acumulado por los puntos perdidos en las últimas semanas, el mes y medio sin fútbol en Mestalla, el sentimiento de revancha contra el Betis por la final de Copa. Todos los factores empujaban en la misma dirección de un Valencia que no dejó respirar a su rival en toda la primera parte. No se encontró nunca cómodo el Betis con la presión adelantada de los de Gattuso, con la sensación constante de peligro de los locales por la banda izquierda, con Luiz Henrique y Sabaly incapaces de seguir las acrobacias de Gayà y Samuel Lino. Aunque Canales retrocediese yardas para desatascar el juego visitante, el partido quedó instalado en los tres cuartos de un Valencia que recuperaba rápido y flotaba como las mariposas, pero no lograba picar como las avispas.

Thierry estrenó las llegadas a puerta con un pase cruzado al segundo palo al que no llegó Lino. Era el minuto 9. Pocos segundos después reaparecía una conexión casi olvidada. La del los centros tensos de Gayà buscando a Hugo Duro en el primer palo. Solo faltaba medio metro de precisión en el pase final, como en el minuto 14, en el que nadie vio el envío, que se paseó por el área pequeña de Rui Silva, de un Yunus Musah crecido en las conducciones largas. En el 19 se le hizo de noche a Hugo Duro, al desacelerar en una diagonal que amagaba con un buen porvenir. No había pausa en el asedio del Valencia, que quería sentenciar antes de que el cielo rompiese a llover, sabedor de que el hechizo de su juego tiende a perder efecto en la segunda parte, en las que tantas veces su carruaje se convierte en calabaza.

Si fallaba el último pase, había que probar la media distancia. En el 28 Castillejo cazaba una volea con la zurda, en el rechace de un saque de esquina. Blocó Rui Silva con gran solvencia. En el irrumpía de nuevo Yunus Musah, con un eslalom para perfilar la zurda y estrellar la pelota en el poste. No fue hasta el minuto 37 cuando Canales rompió los grilletes y dirigió una contra precisa, para combinar con Willian Jose y finalmente Juan Cruz, que buscó abajo a Mamardashvili, que reaccionó a tiempo.

La tormenta le daba a la segunda parte un tono épico, que podía ser traicionero. La bola circulaba rápida, punzante y Castillejo se gustaba, cómodo bajo la lluvia, jugando “para el cinema” como le reprocha Gattuso. La primera fue para Hugo Duro, al servicio de nuevo de Gayà. Cada robo de pelota en la medular generaba ataques ventajosos para el Valencia, con los centrales rivales muy expuestos. En menos de 10 minutos Edgar González veía dos amarillas, superado por Hugo Duro y Lino. No le dio tiempo a Pellegrini a reconfigurar al equipo porque en esa misma falta directa André Almeida inauguraba la cuenta con un golazo. Escorzo elegante hasta en el golpeo. En el mismo directo pareció que entró a cámara lenta, sonando violines bajo la tormenta.

Pellegrini se abrigó con un chubasquero, al contrario que Gattuso, disfrutando empapado de cada llegada de los suyos. Lino olió el segundo, buscando otra vez al palo corto a Rui Silva, que acabó herido en el codo derecho. No cesaba el Valencia, fuera de control, que rubricó la victoria tras un penalti a Justin Kluivert. Hugo Guillamón ejecutó la pena máxima con esa frialdad suya de líbero de los años 70. El Valencia quiso más y apuró hasta el último segundo buscando el tercero, con Lino, con Kluivert, entre regates y olés. El extremo holandés puso la guinda, al desmarque, visto por el capitán Gayà, con una gran finalización, el broche a una gran velada. Siempre atento a la escenografía, Gattuso reunió a sus chicos en el centro del campo para recibir el aplauso de Mestalla, despidiéndose hasta 2023.