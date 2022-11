Desde su desembarco el València, Gattuso conectó rápidamente con la afición blanquinegra. Con el paso de las jornadas la comunión entre el técnico italiano y el valencianismo ha ido ‘in crescendo’. Tanto que la confianza en el trabajo de Rino es uno de los principales argumentos a los que se agarra la afición a lo largo de la temporada.

A pesar de estar viviendo una temporada complicada, el valencianismo está ‘enganchado’ a este equipo y eso, más que sensaciones, es una evidencia gracias a los datos. Y es que Mestalla está registrando una entrada hasta un 14 por ciento superior con respecto a la temporada pasada. En número de espectadores son aproximadamente unos 7.000 más. El último partido de liga antes del parón por el Mundial de Catar ha sido una de las pruebas más evidentes del enorme compromiso del público. El Valencia-Betis registró una entrada de casi 40.000 espectadores. Una cifra extraordinaria teniendo en cuenta que el encuentro se disputó un jueves y que las condiciones meteorológicas no fueron precisamente amables.

Aún así, el duelo frente al cuadro verdiblanco, que concluyó con una victoria balsámica de los hombres de Gattuso, no fue la mejor entrada que ha registrado Mestalla esta temporada. El primer puesto en esta particular tabla lo sigue manteniendo al duelo ante un gigante como el FC Barcelona, cuando 46.007 valencianistas acudieron al templo para alentar a sus jugadores. Además ese dato estableció un récord desde antes de la pandemia. En los ocho partidos disputados en Mestalla hasta la fecha, la afición ha sido imprescindible para los puntos que se ha guardado el equipo en el bolsillo. El técnico italiano es consciente de ellos y no ha dudado en recordarlo en cada rueda de prensa siempre que ha tenido oportunidad. «Gracias una y mil veces. Es increíble. Si no juegas bien es difícil tener una afición así. Estoy orgulloso por mi afición. Gracias de mi parte y de parte de mis jugadores», dijo en la rueda de prensa posterior a la victoria frente al Betis.

En los ocho encuentros disputados en Mestalla en la presente edición de LaLiga, la asistencia media es de 41.000 espectadores. Esa cifra sitúa al estadio valencianista como el quinto con mejor asistencia de la competición española, tan solo superado por el Camp Nou (Barça). Santiago Bernabéu (Real Madrid), Benito Villamarín (Real Betis) y el Nuevo San Mamés (Athletic Club). El Civitas Metropolitano también presenta mayor asistencia media en número pero no en porcentaje teniendo en cuenta la capacidad total del escenario colchonero.

Tras el Mundial de Catar, el objetivo número uno del equipo será el de reengancharse a la lucha por los últimos puestos europeos. La única posibilidad de lograrlo pasa por hacerse fuerte en casa y conservar los tres puntos en casi cada cita. El calendario le tiene preparado las visitas de Cádiz y Almería como primeros escollos. Dos rivales a priori más asequibles y que pelan por un objetivo distinto. Los partidos como anfitrión se complicarán desde ese momento, siendo Athletic Club, Real Sociedad y Osasuna los aspirantes a asaltar Mestalla. Tres equipos que, en estos momentos, están metidos de lleno en la pelea por los puestos europeos y a los que sería primordial ganar si finalmente son un rival directo en el tramo final de la competición.

Abonos de media temporada

No faltará demasiado tiempo para que el Valencia siga impulsando la asistencia del valencianismo a Mestalla. Y es que los abonos de media temporada saldrán próximamente. Los detalles como las fechas y los precios todavía no se conocen pero se presupone que la gestión para hacerse con uno será por vía online, tal como ocurrió la pasada campaña. Sacar las entradas a la venta con semanas de antelación seguirá formando parte de la estrategia. Ahora mismo la venta de entradas media está cerca de las 7.000 por partido.