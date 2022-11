Con LaLiga parada ya se ha abierto la veda para los fichajes. El propio Valencia CF ha reconocido que en la cumbre en Singapur se ha trazado la hoja de ruta para el mercado de invierno, "donde se valorarán opciones para reforzar al equipo". Y desde Italia informan de un primer candidato: Luis Alberto.

El centrocampista es una institución en la Lazio, pero ya ha valorado salir varias veces en los últimos tiempos. Según informa SkySports Italia en esta ocasión ha pedido explícitamente del conjunto romano. Los principales candidatos a hacerse con sus servicios son el Sevilla y el Valencia.

El club hispalense ya ha pujado en alguna ocasión por su regreso, con especial intensidad este pasado verano, aunque siempre sin éxito. Tras su paso por las categorías inferiores llegó a debutar con el primer equipo pero apenas disputó siete partidos y no llegó a triunfar en Nervión.

Gennaro Gattuso, clave para convencerlo

En este sentido sitúan al Valencia como máximo rival del Sevilla en la puja por Luis Alberto. La figura que le puede atraer a Mestalla es Rino, gran conocedor del fútbol italiano y rival del futbolista cuando entrenó al Milan y al Napoli.

En cualquier caso económicamente no es una operación sencilla. Aunque el centrocampista no atraviesa su mejor momento sigue teniendo cartel y, con 30 años y contrato hasta 2025, la Lazio no tiene ninguna urgencia de desprenderse de él más allá de su hipotético deseo de salir.