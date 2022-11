Luis Enrique ha comparecido en rueda de prensa para analizar y valorar la última hora de la selección española, que afronta los últimos días antes de que el próximo miércoles afronte su debut en el Mundial de Catar contra Costa Rica (partidos, fechas y horas de los partidos de La Roja).

En su comparecencia desde el Estadio Internacional de Amán, que ha servido como previa para el último amistoso preparatorio del combinado nacional (jueves, ante Jordania), el seleccionador ha descartado al valencianista Hugo Guillamón. "Mañana no van a jugar ni Morata, ni Llorente ni Guillamón. Serán los tres descartes porque no quiero correr riesgos, aunque si el Mundial empezase mañana podrían jugar".

El central no estará en el amistoso debido a unas molestias que arrastra ya desde la última semana todavía con el Valencia CF. Por eso no fue titular en la última jornada ante el Betis. Tampoco estarán, también por pequeñas molestias físicas, Llorente y Morata. En caso del atacante, el único '9' puro que tiene la lista de la Roja, Luis Enrique aseguró que "la selección no va a cambiar su manera de jugar porque no esté Álvaro. Hay jugadores que con otras cosas aparecen cosas diferentes, no va a haber ninguna de las maneras cambio de sistema o de manera de jugar, sería ridículo después de todo el tiempo que llevamos".

🗣️ @LUISENRIQUE21: "La @SEFutbol no va a cambiar la manera de jugar si juega un nueve u otro".



➡️ "Cada jugador es único y especial. De ninguna manera vamos a cambiar el sistema o nuestra forma de jugar antes de una cita como esta".#VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/TTmucz87hC — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) 16 de noviembre de 2022

Guillamón, mejor prevenir que curar

El caso de las molestias de Hugo no es preocupante. El centrocampista valencianista, central para Lucho en la selección, arrastra unas molestias y trabaja para estar al cien por cien recuperado de cara al inicio de la Copa del Mundo. Estará sin ningún tipo de problema listo para jugar si así lo requiere el técnico.