La extensa y prolífica etapa de Santi Cañizares en el Valencia CF no solo dio para vivir éxitos deportivos: también hubo anécdotas de lo más variopintas que se recogen en el libro que repasa su trayectoria. Entre ellas un divertido rumor de un supuesto romance con el entonces príncipe y actual rey Felipe. César Toldrá, autor de la obra junto a Alfonso Gil, la contó en el programa Línia de Fons de À Punt. Así la relató:

Está acabando de entrenar, porque era el primero en llegar al entrenamiento y el último en irse, y llega mi tío [Alberto Toldrá, representante del guardameta] y le dice 'Santi, ¿dónde estás?', a lo que contesta 'acabando de entrenar'. Mi tío le dice 'vete a mi casa' y Cañete pregunta '¿que va alguien?' porque mi tío hacía comidas y a lo mejor venía algún presidente de algún sitio y hacía comidas muy futbolísticas y le dice 'no, no, hoy comemos tú y yo solos, que me han contado una cosa muy grave de ti y tenemos que hablar. No te lo puedo decir por teléfono, vente aquí y te lo cuento'.

Acaba antes que los demás, coge el coche, llega y le dice '¿qué pasa, Alberto?'. Y le dice 'Tú sabes que me gusta la broma pero jamás me meto en la vida personal de los demás, y menos de los futbolistas que represento, pero una persona de las altas esferas de la política de Madrid me ha contado una cosa que si es cierta tenemos que actuar, porque si es verdad y sale a los medios tu carrera en el fútbol se ha acabado'. 'Dímelo, ¿qué ha pasado?, le contestó'. Y le dijo 'me han dicho que tienes una relación sentimental o sexual con el príncipe Felipe'.

El propio César Toldrà reconoce que también alucinó cuando Cañizares le contó la anécdota para incluirla en el libro. "En ese momento paro la grabación y le digo: '¿Tú sabes la barbaridad que estás diciendo'. Y me dice: 'Es que pasó, César, me lo dijo tu tío'. La respuesta de Cañete fue 'Yo soy como Julio Iglesias, me gusta el vino y las mujeres'. Entonces mi tío le puso un ejemplo con Mendieta, que cuando se va del Valencia se dicen salvajadas, faltó decir que había puesto una bomba, todo mentiras. Los futbolistas están expuestos, algunos más que otros y Santi es un prototipo que se resbala un poco a ser centro de rumores y un rumor como ese era muy bestia. También nos cuenta que un día se levanta y el periódico dice que Santi Cañizares está amenazado por Al Qaeda, y la historia era otro bulo porque había una discoteca llamada 'La Meca' y pensaban que era socio. Acabó hablando con el imam de Murcia diciéndole que no tiene nada que ver con eso. Son cosas que salen en el libro y llaman la atención. Yo creo que no se ha dejado nada", sentenció.