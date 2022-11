El líder de Marea Valencianista y expresidente del Valencia CF, Miguel Zorío, ha emitido una nota de prensa en la que ha anunciado la solicitud presentada a la Consellera de Justicia y a su Protectorado de Fundaciones para obtener el vídeo de la reunión de la venta de la mayoría del paquete accionarial a Peter Lim para dilucidar si se está produciendo un incumplimiento de compromisos adquiridos por parte de Meriton: "Si el vídeo demuestra que hay fraude en la venta instaremos a la Consellera a que cumpla la ley y denuncie ante la fiscalía", explica.

En la exposición de los motivos por los que se solicita esto, Marea Valencianista expone lo siguiente: "El compromiso de Kim Koh está grabado en video y custodiado en la notaría donde se firmó la venta del Valencia CF, la Conselleria de Justicia tiene la obligación de controlar la gestión del Patronato y en este caso, de guardar una copia en el archivo del servicio del protectorado de fundaciones, el compromiso de Peter Lim fue anunciado por Aurelio Martínez en rueda de prensa pública, PWC avisó del incumplimiento de la oferta vinculante aprobada por el Patronato de la Fundación, el Decano del Colegio de Abogados firmó un dictamen contrario a la venta por la falta de garantías y de sanciones por incumplimientos, pero el dictamen fue escondido, la Fundación hizo caso omiso al informe del Jefe de Contabilidad del Protectorado de Fundaciones avisando que el precio de venta era muy bajo, Meriton Holdings nunca tuvo un capital social capaz de abordar el pago de 100 millones de euros, ni Peter Lim garantizaba personalmente nada, Miguel Zorío quiere comprobar si todos los patronos firmantes del acta de esa sesión realmente estuvieron presentes, como obligaban os estatutos vigentes entonces, algunos de los patronos actuales de la Fundación tienen empresas en paraísos fiscales y existe una gran opacidad sobre el cumplimiento de los pagos anuales de Meriton a la Fundación y la Generalitat debe velar por la legalidad como supervisora".

Cabe recordar, además, que la venta de las acciones a Lim está a día de hoy judicializada. Una serie de accionistas del Valencia CF, representados por el abogado Jaime Navarro, están pendientes de juicio para conseguir la nulidad en la venta del club a Meriton y el restablecimiento de la situación entre las partes.

Nota de prensa íntegra:

Miguel Zorío, ex Vicepresidente del Valencia CF, ha remitido hoy mismo otra carta a la Consellera de Justicia, Gabriela Bravo (se copia más abajo), en la que le insta a hacer público el vídeo de la reunión de venta del patronato de la Fundación Valencia CF, a realizar inmediatamente una auditoría legal de todo el proceso de venta, y el posterior funcionamiento de la Fundación Valencia CF: “es increíble que las administraciones públicas valencianas no contesten a los requerimientos que les venimos haciendo por escrito, y sin embargo, sigan reuniéndose con los representantes de Peter Lim, el empresario que mintió a los patronos de la Fundación, apoyado por los del power y los del point; es increíble que sigan reuniéndose con los representantes de Meriton que ya engañaron a los socios del Raffles Club de Singapur; es increíble que sigan reuniéndose con los representantes de Lim que incumplen la ley de contratos del estado; y que sigan proponiendo un nuevo convenio urbanístico a un empresario que se hizo millonario usando mano de obra infantil, rozando un intento de prevaricación de libro. Por eso me dirijo de nuevo a la Consellera de Justicia, para que esta vez sí tenga a bien contestar a este escrito”.

Miguel Zorío recuerda que “la Generalitat Valenciana tiene la obligación de controlar la gestión de todas las fundaciones (públicas y privadas), y debe supervisar que sus acuerdos y compromisos públicos son ejecutados. En este caso, hay un vídeo de vital importancia en el caso de la oscura venta liderada por Aurelio Martínez y Amadeo Salvo. El vídeo que grabó la reunión en la que se votó aceptar la oferta de Meriton y en la que Kim Koh actúo de portavoz de Peter Lim y Meriton Holdings. Ese video se depositó en la notaría y debería estar también en la sede del servicio de fundaciones de la Conselleria de Justicia. Este video es clave para demostrar que Meriton mintió a los patronos, y los responsables de la Fundación firmaron un documento que no contenía ni los compromisos ni las garantías planteadas y exigidas por PWC y el Decano del Colegio de Abogados de Valencia. Hoy en día sabemos que el precio de venta fue inferior al del mercado, que Meriton no tenía ni el 1% del capital necesario para afrontar con garantías la operación, que el empresario que nos compró el club no cumple los mínimos niveles éticos en sus negocios, y me falta por comprobar que todas las firmas de patronos que aparecen en el acta de la reunión puedan ser sustentadas por la presencia física de los firmantes en dicha reunión. Si no fuera así, la venta sería fraudulenta, de la misma forma que si Meriton no ha cumplido con los compromisos adquiridos ante los patronos a través de Kim Koh, el contrato debería ser denunciado en los juzgados por el gobierno valenciano a través de su Protectorado de Fundaciones, como garante y fiscalizador de la gestión de la fundación”.