Yunus Musah es uno de los futbolistas de moda en el Valencia CF y su rendimiento no pasa desapercibido. Mientras disputa el Mundial con Estados Unidos y bate récords, el centrocampista está siendo vinculado al Inter de Milán desde Italia.

El '4' de los de Mestalla se ha pronunciado sobre estos rumores en La Gazzetta dello Sport. "He leído muchas cosas en los últimos días pero mi agente no me ha dicho nada", asegura en cuanto al posible interés del cuadro neroazzurro.

Por otro lado, el norteamericano recuerda que guarda un gran recuerdo del país transalpino. "He pasado mi infancia en Italia, no puedo olvidarlo. He tenido muchos buenos años de mi vida allí", explica. Tanto él como Jesús Vázquez son nombres en boca de todos en Milán, pero Yunus asegura que su agente no le ha hecho hacer llegar ninguna noticia al respecto.