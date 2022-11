Manuel Llorente ha sido uno de los invitados por Libertad VCF en las Jornadas del Valencianismo en el Complejo Municipal de La Petxina. El acto patrocinado por la asociación valencianista ha versado sobre los aspectos económicos que rodean al club de Mestalla. Además del ex presidente del Valencia también han participado en ese coloquio Borja Sanjuán (Concejal de Hacienda), el periodista Vicent Molins, el expresidente de la Fundación VCF, Fede Varona y el Director Económico de Libertad VCF, Dionisio Canales.

"Al capitalizar la deuda, él compra acciones porque en un concurso de acreedores sería el último en cobrar. El València tiene que estar pasando unas tensiones de liquidez increíbles. En mi época el Valencia tenía una deuda de 550. Con una ampliación se quedó en 350 y ahora está en 368. Me preocupa mucho el tema de los pagarés. De los 120 millones ya han utilizado 35 millones", ha comenzado su exposición Manuel Llorente al hablar de la deuda actual del club. "Cuando llegábamos a la Champions, el Atlético tenia 90 millones de presupuesto, ahora tiene 400 y nosotros 90. El Valencia puede tenerlos, pero depende de como lo administres. Nos estamos acostumbrando a estar en la mitad de la tabla. Ganamos un partido y hacemos la ola, pero estas en mitad de la tabla", ha añadido defendiendo su gestión en el Valencia

"La única forma de salvarnos es reducir los costes de plantilla y reducir gastos. Tardará el Valencia en volver a aquellos tiempos en los que estábamos dirigiendo el Valencia siendo campeones de liga", augura el ex presidente sobre el futuro del club.

Llorente ha cargado contra el proceso de venta a Meriton: "No pueden estar siempre pidiendo créditos, además el tipo de interés está bajando. Salvo nos transmitió que Lim iba a traer cantidades industriales de dinero. Como ex gestor del club, nosotros nunca perdimos dinero. Nunca tuvimos que pedir créditos para financiar perdidas. Es cierto que vendíamos jugadores, aunque los jugadores te los compran, no los vendes.

Esta tarde hay un pedazo de tertulia en la Pechina.

Os esperamos a todos a las 19:15

Una tertulia que no dejará indiferente a nadie.

Hablemos del Valencia CF.

Por el bien del Valencia CF.



¡Nos vemos en un rato! pic.twitter.com/xvTW8Gaz9y — Libertad VCF (@LibertadVCF) 24 de noviembre de 2022

"Creo que Lim, lo que vosotros hacéis sí que sirve para que Lim se sienta incomodo. Aunque pienso que no está pensando en vender. Está esperando a que se resuelvan los temas urbanísticos y luego pedir más de lo que puso para comprarlo. Eso es lo que creo que pasará", explica Llorente en referencia a la tarea de Libertad VCF y añade: "Nos está apartando a los demás accionistas. Las acciones cada vez valen menos".

"Yo pienso que él no quiere hacer fracasar el club. Le gusta el fútbol, pero gestiona desubicadamente. Lo que le gusta es tener un club pero no esta de una manera deliberada haciendo que caiga el club. No lo hace bien. El ejemplo está en Málaga, que está en Segunda División", asegura sobre Lim.

Asimismo sobre la ATE y el nuevo estadio, Llorente duda de que se va a hacer tan "fácilmente" una vez esté el convenio listo: "Lo del ATE, hicimos una operación con Bankia. Newcoval nos aportaba 500 millones. Se acababa la deuda y el Valencia se quedaba con un campo nuevo, pero para eso había que hacer unos hitos, por eso se llego a la ATE. El club se habría quedado perfecto pero llegó la crisis, y la última operación inmobiliaria que tenía Bankia era el Valencia. Me llamó Goirigolzarri y me dijo que desde el Banco Central Europeo les habían prohibido las operaciones inmobiliarias. Del fondo quedan 80 millones, a nosotros nos faltaban 160. No veo nada fácil que lo terminen. Los únicos que ponen dinero, que son los Roig, han tenido que ampliar el capital para hacer su estadio. No es solo hacerlo, hay que derribar Mestalla, que son unos 20 millones, hay unos costes, no veo que vayan a terminar el campo tan fácil"