El crecimiento de Kang In Lee está siendo altísimo en las últimas dos temporadas. El futbolista surcoreano es muy importante para el RCD Mallorca, especialmente esta temporada, en la que Javier Aguirre le ha reforzado como el jugador encargado de generar el fútbol ofensivo bermellón. La formación del futbolista asiático corrió a cargo del Valencia CF, entidad de la que se volvió a acordar en una entrevista para 'La Pizarra de Quintana'.

Preguntado por qué sueños tiene como futbolista, el internacional por Corea del Sur echó la vista atrás para señalar que cuando llegó a España, su meta era la de alcanzar la primera plantilla valencianista. Kang In guarda mucho cariño al conjunto de Mestalla, al que definió como un "club maravilloso, un club TOP". Cabe recordar, además, que no celebró su golazo en Mestalla con la camiseta mallorquinista y que pidió perdón tras anotarlo.

Lejos de lamentarse por los pocos minutos que gozó en la élite como blanquinegro, el futbolista asiático valoró el aprendizaje: "Es mejor que estas cosas me pasen siendo joven. Me ha ayudado a gestionar mejor los momentos difíciles ahora", explicaba el futbolista, que ahora lo ve todo de cara: "Estoy más liberado, mis compañeros me están ayudando muchísimo. Ellos hacen que yo no me relaje nunca", señalaba.

El utópico sueño de Kang In

Llamó la atención una declaración del futbolista en la que señalaba que su mayor sueño era el de ganar un Mundial con Corea del Sur, una selección que está muy lejos de las mejores a pesar de que cuenten con algunos buenos jugadores o una superestrella como Heung Ming Son. De momento tratarán de vencer a Portugal y si el resultado del otro partido acompaña, meterse en la siguiente fase de esta edición.