Nada cambia para Uros Racic. Tampoco en el Mundial. El serbio es un fijo en las convocatorias de Serbia, pero su presencia en el equipo está entre residual y nula. El jugador cedido por el Valencia CF en el Sporting de Braga todavía no ha estrenado el casillero de minutos en la cita mundialista y espera poder hacerlo en el tercer partido, en el que no apunta a titular.

El combinado serbio llega último de grupo al tercer y definitivo partido de la fase de grupos, en la que todavía tiene opciones de meterse. Los balcánicos se miden a Suiza (segunda con tres puntos) y Camerún hace lo propio con Brasil. En caso de ganar y que los africanos pierdan entrarían la siguiente ronda.

El partido es un todo o nada y no parece que vaya a ser el momento de Racic de partida, que tiene por delante a jugadores como Sasa Lukic -ex del Levante- o Nemanja Maksimovic -ex del Valencia CF-. Al igual que en las convocatorias previas al Mundial, el jugador del Sporting de Braga engrosará la nómina de suplentes con la esperanza de tener protagonismo en la segunda mitad.