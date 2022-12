A puerta cerrada y en el Antonio Puchades de Paterna, el Valencia CF recibe al Leeds United sub-21 a partir de las 13 horas. Será solo el primero de los cuatro amistosos de esta particular pretemporada que jugará el conjunto de Gattuso antes de que regrese la competición de clubes. El italiano tendrá la oportunidad de seguir ajustando y retocando todos los detalles de su atrevida propuesta para encarar el segundo tramo de la temporada de la mejor manera posible.

La cita invita a pensar en rotaciones masivas por parte del técnico del Valencia. Y así será. En parte porque está obligado de alguna manera porque varios de sus pilares se encuentran en Catar disputando el Mundial. Yunus y Hugo, además, ya tienen su billete a octavos, por lo que permanecerán, como mínimo, varios días más en Doha. En cualquier caso, el objetivo principal no es otro que el de ir cogiendo rodaje ante un rival que, a priori, se antoja considerablemente inferior al tratarse de un filial.

Debut, regresos y cantera

Son varios los focos de atención que concentrará el partido frente al Leeds. Iago Herrerín será uno de los protagonistas de las rotaciones y hará su debut, aunque no oficial, con la camiseta del Valencia. El exguardameta del Athletic fichó por el cuadro de Mestalla hace ya más de dos meses tras la grave lesión de Jaume Doménech pero todavía no había tenido oportunidad de estrenarse. Otro de los nombres propios será el de Ilaix Moriba. El centrocampista sufrió una lesión que le hizo perderse los últimos partidos antes del parón de la que ya está recuperado. Servirá para que recupere ritmo. Además, Gattuso podrá echar mano de la cantera. De ese Valencia Mestalla que tan buenas sensaciones está dejando en la Segunda RFEF. Jugadores como Javi Guerra, Pablo Gozálbez, Hugo González o Alberto Marí parecen haber alcanzado un nivel de madurez que no ha pasado desapercibido en el cuerpo técnico de Rino. Por otro lado, jugadores como Mosquera, Iranzo o Tárrega, todos ellos ya con experiencia en el primer equipo, podrían seguir acumulando minutos con los mayores.

Bajo el mando del capitán

Amistoso o no, el equipo volverá a estar bajo el mando de José Luis Gayà. El capitán podría tener minutos tras la injusticia que sufrió en Doha y que le dejó a las puertas de cumplir su sueño mundialista. El pasado martes regresó a los entrenamientos y el primer tramo del mismo lo completó con absoluta normalidad. Lo más normal es que Gattuso le de minutos puesto que la ‘mini’ lesión que sufrió en el tobillo ya ha quedado en el olvido.