Las eliminatorias del Mundial de Catar 2022 ya están aquí. Este sábado arrancan los partidos a todo o nada y las favoritas ya están preparadadas para seguir su camino hasta el ansiado título.

Hasta cinco valencianistas iniciaron el camino hacia la Copa del Mundo a hace algo más de dos semanas. Edinson Cavani, Hugo Guillamón, Eray Cömert, Yunus Musah y el cedido, Uros Racic. Todo y que Luis Enrique dejó fuera injustamente al capitán José Gayà.

De todos ellos tan tres han confirmado su presencia en los octavos de final, el resto han caído eliminados. Hugo Guillamón sigue con vida con España y pese a sufrir más de lo debido, La Roja continúa en el Mundial y se medirá a Marruecos el martes a las 16:00. El otro es Yunus Musah. El joven centrocampista es una de las sensaciones de Estados Unidos, que busca hacer historia en el duelo que abre las eliminatorias contra Países Bajos el sábado a las 16:00.

El último en unirse a estos dos ha sido Cömert, que además ha dejado a su vez fuera a la Serbia de Uros Racic. El helvético solo ha tenido minutos en el estreno de Suiza, pero su equipo no ha fallado y vuelve a las eliminatorias en un torneo grande tras su gran actuación en la Euro 2020.

No ha tenido tan buen torneo Cavani. La selección uruguaya cayó eliminada tras la sorprendente victoria de la Corea del Sur de Kang In. La celeste con Cavani y el ex valencianista Maxi Gómez ganó a Ghana pero queda apeada por la diferencia de goles.