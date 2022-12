Carlos Soler es uno de los cuatro valencianos que están en Catar representando a la Selección Española y desde allí se confesó sobre su salida del club de Mestalla, además de señalar que no temió que esta decisión pudiese costarle el Mundial. El jugador del PSG no está siendo titular para Luis Enrique en un centro del campo que tiene como estandartes Gavi y Pedri, aunque en el primer partido logró marcar su primer gol en una cita mundialista contra Costa Rica.

Sobre su marcha del Valencia CF, Soler se mostró satisfecho con el cambio de aires a pesar de la dificultad: “Fue una decisión muy meditada obviamente, porque no es sencillo salir de tu casa. Llevaba toda la vida ahí”, explicó, además de dar los motivos: “Quise salir, dar un paso a un grandísimo club, top europeo, intentar pelear por títulos, intentar jugar lo más posible y estoy muy feliz ahora mismo porque he pasado una época de aprendizaje allí, pero creo que este último mes ha ido muy bien, he jugado más, he ayudado al equipo”, expuso.

En el combinado de Mestalla era titular indiscutible, sin embargo en el PSG la competencia era muy elevada, lo que iba a reducir sus minutos de juego y podía hacer peligrar su concurrencia en el Mundial. Es uno de los asuntos que meditó, pero Soler se sentía confiado en poder ir de todas formas: “Es algo que si se te pasa por la cabeza porque es inevitable, y además la gente te lo dice, mis amigos, mi gente cercana me lo decía, pero yo al final creía en mí, creía que el trabajo que venía haciendo en la selección era bueno, y que lo que yo iba a hacer en el campo iba a ser bueno. Al final de eso se trata, de tener confianza en ti mismo de creerse importante, y en ese sentido, yo me sentía importante aquí en la selección y pensaba que sí podía venir”, señaló, al tiempo que reveló una conversación con Luis Enrique para conocer su opinión sobre el cambio de aires.