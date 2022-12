Hugo Guillamón no solo es un futbolista de primer nivel en el Valencia CF y la selección española: también destaca en los estudios. El polivalente jugador compagina su carrera deportiva con los estudios de Ingeniería Biomédica en la Universitat Politécnica de València y está en el tercer curso de este grado.

La UPV aplaude a su alumno por demostrar que no es misión imposible desempeñarse en ambas facetas si hay voluntad y esfuerzo y Alberto Ferrer Riquelme, su profesor de Estadística, ha hablado de ello. "Hugo es un chaval muy bien orientado, discreto y responsable. Lleva muy bien su doble vida", cuenta. Además, destaca que "no pretende nunca que se le dé ningún tipo de consideración especial, y ello a pesar de que, como deportista de élite, tiene derecho a solicitarla". La universidad ya espera al regreso de su alumno, que además de a los entrenamientos volverá a las aulas tras el Mundial de Catar.

Nota completa de la UPV

Muchos son los casos de jóvenes futbolistas que, desde muy corta edad, fían su futuro a una supuesta carrera exitosa en el deporte profesional que, en la mayoría de casos, jamás llega a producirse. Incluso aquellas excepciones puntuales que se hacen un hueco en la élite, en muchas ocasiones, echan en falta una mejor formación para gestionar su futuro una vez retirados del mundo del fútbol, si es que no, directamente, acaban arruinados.

"No tengo tiempo para estudiar", "necesito centrarme al 100% en mi carrera futbolística", y frases similares, son demasiadas veces el preludio de situaciones, en algunos casos, de extrema gravedad a nivel personal.

Afortunadamente, cada día más, los jóvenes deportistas entienden la formación como un aspecto clave para su futuro, y compaginan su vertiente profesional con la académica, estableciendo las bases para realizarse y vivir una buena vida a medio y largo plazo.

Un claro ejemplo de que ‘sí se puede’ es Hugo Guillamón, el joven futbolista del Valencia Club de Fútbol que no solo demuestra su polivalencia sobre el césped, sino también más allá de él. No en vano, a sus apenas 22 años, Guillamón estudia tercero de Ingeniería Biomédica en la Universitat Politècnica de València (UPV), lo cual no le ha supuesto impedimento alguno para ser convocado por Luis Enrique para luchar con la Selección Española por la segunda estrella en el Mundial de Catar.

"Es un buen alumno, uno más dentro de la clase"

"Hugo es un chaval muy bien orientado, discreto y responsable. Lleva muy bien su doble vida", afirma Alberto Ferrer Riquelme, su profesor de Estadística en la UPV.

"Es uno más dentro de la clase. No pretende nunca que se le dé ningún tipo de consideración especial, y ello a pesar de que, como deportista de élite, tiene derecho a solicitarla", explica Ferrer Riquelme, que considera a Guillamón "un buen modelo para el resto de universitarios. Hay veces que la gente con menos tiempo libre es capaz de organizarse mejor y sacarle más provecho a ese tiempo".

"Mi asignatura no es fácil", indica el profesor e investigador de la UPV, "y no sólo la aprobó a la primera, sino que, además, la aprobó bien aprobada. Y ello sin pedir ningún tipo de favor ni de exención. Lleva su responsabilidad con mucha dignidad y discreción".

"Es un buen alumno", sentencia Ferrer Riquelme, que reconoce "el mérito que tiene sacar adelante los estudios teniendo que viajar, entrenar, jugar… De todos modos, su caso no es único, ya que hay otros estudiantes que, como él, gestionan extraordinariamente la combinación de los estudios con otras responsabilidades laborales o, por ejemplo, de cuidado de familiares".

Más de 50 internacionalidades en las inferiores de España

Evidentemente llamativa por el impacto global que tiene el Mundial, la situación de Guillamón no es nueva para él, ya que el futbolista vasco, que llegó al Valencia CF con apenas 6 años, lleva toda la vida combinando sus estudios con el fútbol de élite.

No en vano, antes de debutar con la selección absoluta de España (con gol incluido) el 8 de junio de 2021 (4-0 a Lituania en Butarque), Guillamón era un habitual en las categorías inferiores de España. 21 veces internacional sub17, 3 con la sub18, 14 con la sub19, 13 con la sub21… Y mientras, creciendo tanto en el Valencia CF como a nivel académico.

Ahora, mientras vive el sueño de millones de niños de disputar un Mundial, Guillamón -elegido este año Deportista de Honor de la UPV- no olvida su responsabilidad como estudiante. De hecho, quién sabe si, tal vez, pocas semanas después de levantar la Copa del Mundo, Hugo estará en la UPV… celebrando nuevos aprobados en su camino hacia convertirse en ingeniero biomédico.