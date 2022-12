Ya queda menos para la vuelta de las competiciones ligueras y, con ellas, volver a ver al Valencia de Gattuso. Hoy ha hablado para los medios del club Luigi Riccio, segundo entrenador del conjunto de Mestalla y segundo al mando de Gattuso, y ha entrado a valorar cómo puede afectar este parón liguero que ha derivado en una 'segunda pretemporada', pero sin los mundialistas. De los valencianistas en Catar ha hablado precisamente el técnico asistente, y de que su estado anímico puede ser incluso más importante que de cómo vuelvan físicamente tras la exigencia de jugar varios partidos seguidos en un periodo corto de tiempo.

El caso que se viene a la mente es el de Yunus Musah. El norteamericano ha sido titular en los cuatro partidos que ha disputado su selección en Catar y, aunque hayan quedado eliminados en octavos de final, tanto las sensaciones como el nivel del joven estadounidense han sido muy positivas. Con ese buen rendimiento en el Mundial es con lo que quiere trabajar el cuerpo técnico valencianista y darle continuidad para las citas que dispute de ahora en adelante Yunus con el Valencia.

El caso de Cavani será un poco lo contrario, un jugador que llegaba en baja forma al Valencia y se ha estado preparando para el Mundial, ha terminado de coger el tono físico con Uruguay y ahora tiene tiempo en Valencia para acabar de coger la forma y, sobre todo, llegar con ganas de redimirse tras el decepcionante paso de los 'charrúas' por Catar. En los otros casos mundialistas, tanto Eray Cömert como Guillamón han tenido un papel casi testimonial, sobre todo del centrocampista de la Eliana, pero que a ambos la experiencia de disputar una cita mundialista les puede servir de inyección de moral y de "sentimiento" como dice Riccio.

Sobre el parón con el que han tenido que verse, no solo su cuerpo técnico, si no el de equipos de todo el mundo, el preparador italiano lo ve como una oportunidad para trabajar más la preparación y llegar mejor al tramo final de temporada. En el día a día de la liga hay poco margen de error y la continuidad de la competición no te da oportunidad a corregir ciertos conceptos y detalles que necesitan de tiempo para entrenarlos y durante la temporada no se dispone del mismo. Y en este aspecto esta más que contento Riccio con la predisposición de la plantilla a la hora de trabajar y entrenar, tanto por su esfuerzo día tras día, como por sus ganas de seguir aprendiendo.

Para ello ha sido muy importante la figura del míster. La energía y personalidad de Gattuso se ha transmitido a los jugadores, además de sus ganas de estar en el Valencia. Asimismo, esa personalidad y estilo se ha plasmado sobre el verde con la idea que busca el técnico italiano a la hora de jugar. Una mentalidad de ir a por el rival a presionarle arriba y ser valiente, lo que puede llevar a arriesgar en ciertas fases del encuentro, por lo que destaca Riccio la importancia de la comunicación entre los jugadores, además de evaluar cada momento del encuentro cómo se encuentra tanto el equipo como el rival. Uno de los defectos que está teniendo el conjunto de Mestalla este año es precisamente el caerse físicamente en las segundas partes, por lo que el saber equilibrar los esfuerzos será clave en la segunda mitad de campeonato.

Para finalizar, el segundo de Gattuso ha recalcado la importancia del grupo, no solo los jugadores, tanto cuerpo técnico como personal de Paterna, médicos, en lo que está siendo "una grandísima experiencia".

Entrevista íntegra

Parón liguero

"Es una situación rara para todos los equipos del mundo, pero puede ser una oportunidad. Preparar un partido de LaLiga es muy difícil y durante la temporada siempre estamos centrados en preparar los partidos, en mejorar, en corregir al equipo. En este espacio de entrenamiento como una segunda pretemporada tenemos el tiempo de corregir y entrenar detalles que puede ser que en enero y febrero no tienes la oportunidad de hacerlo porque tienes muchos partidos que jugar. Este tiempo puede ser importante para llegar al final de la temporada con una condición máxima".

Valencianistas en el Mundial

"Es importante como llegan los jugadores que han jugado el Mundial, con qué sentimiento y mentalidad llegan. Porque puede cambiar el sentimiento de un jugador que va, juega muy bien y vuelva un poco más cansado pero con una felicidad que nos ayuda al resto del equipo también".

La personalidad del equipo

“El primer objetivo del míster es jugar partidos con coraje, con una mentalidad valiente, con una ilusión de crear superioridad numérica siempre adelante, presionando continuamente. Cuando haces un tipo de fútbol así hay momentos del partido en los que puedes arriesgar. La comunicación es muy importante en este caso porque pasa en un partido en el que tenemos que valorar bien el momento del partido, el momento del rival, el momento de cansancio que tenemos”.

Respuesta de los jugadores

“La respuesta de los jugadores ha sido una maravilla. Están dispuestos a trabajar, a entrenarse con ilusión, con profesionalidad, con madurez. El equipo ha respondido en esta manera, se entrena bien, de manera seria, tenemos jugadores que quieren llegar a un nivel más alto, juntos como un equipo de alto nivel. Necesitamos tiempo, de ir paso a paso, pero la primera respuesta de los jugadores fue bestial. Es un placer entrenar a un equipo como este porque se entrena con ganas día a día. Los jugadores tienen curiosidad por aprender y es una maravilla para nosotros”.

Gattuso en el día a día

“Gattuso es muy intenso, muy exigente, muy serio, muy profesional. Le encanta mucho su trabajo, le encanta entrenar a un club histórico como este, le gusta mucho el ambiente de Mestalla. Siempre es muy intenso y preparado para este trabajo”.

Un equipo más allá de los jugadores

“El míster cree mucho en un equipo que no solo lo forman los jugadores, sino con todos los que trabajan en la Ciutat Esportiva. También los utilleros, el equipo médico, todos. Para el míster el equipo lo forman todos y cree mucho en esto. Está siendo una grandísima experiencia para nosotros porque es una liga muy difícil, pero muy bonita”.