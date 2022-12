Tras el primer partido de la ‘pretemporada’ valencianista pocas conclusiones se pueden sacar. El filial del Leeds no tuvo opción ante un serio conjunto de Gattuso, que no se lo tomó como un amistoso, ni mucho menos. Y es que en ese encuentro había jugadores que se jugaban algo más que un simple partidillo preparatorio. Los valencianistas que están disfrutando de menos oportunidades esta temporada, afrontaron el duelo ante el Leeds sub 21 con muchas ganas de reivindicarse.

Marcos André fue la figura del encuentro, especialmente de la primera mitad, anotando un triplete en los primeros 19 minutos. Un jugador al que le está costando hacerse un hueco en el Valencia, incluso ya el año pasado, cuando venía siendo una petición expresa de Bordalás. Esta campaña con Gattuso ha disfrutado de minutos en 11 de los 14 partidos que ha disputado el conjunto de Mestalla, anotando tan solo un gol, ante el Celta en la jornada 6 de Liga. Tras su espectacular actuación en el amistoso puede ganar confianza de cara al segundo tramo de temporada, ya que oportunidades no le están faltando. El canterano fue de los más destacados ante el filial de los ‘Whites’, con tres asistencias de gran calidad en los primeros 23’ de partido, además de completar el partido entero. Sin embargo, Jesús Vázquez perdió su oportunidad a principios de temporada cuando Lato estaba lesionado y Gayà estaba fuera por la sanción que arrastraba de la campaña pasada. En la segunda mitad de temporada deberá aprovechar las pocas oportunidades que tenga porque, de momento, parece estar por detrás de Lato y Gayà en la rotación. Fran Pérez, que esta temporada está en dinámica del primer equipo, tan solo ha disputado dos partidos en lo que va de curso, y lo hizo en los últimos 16 minutos del duelo frente al Atlético de Madrid y en el descuento ante el Elche, ambos en Mestalla. En el amistoso del pasado viernes salió en el descanso, y tardó tan solo nueve minutos en ver puerta, para repetir diez minutos más tarde. Con el parón por el Mundial está disfrutando de minutos en el Mestalla de Angulo en Segunda RFEF junto con Mosquera, pero cuando vuelva a rodar el balón en Primera, volverá a la dinámica del primer equipo y, quizás, hacerse un hueco en caso de lesiones en la parte de arriba. Hugo Duro es un caso opuesto al de Marcos André. Fue vital la campaña pasada con Bordalás pero que, este año, le está costando tener continuidad con el técnico italiano. Tras su gol ante el Leeds U21, el madrileño espera contar con más oportunidades y acierto para reivindicarse como un jugador importante. El regalo del Valencia a Jero Freixas