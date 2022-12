Rodrigo Moreno, delantero del Leeds, habló después del partido contra el Elche sobre una posible vuelta al Valencia CF en una declaraciones al diario AS. El brasileño, que dejó el conjunto de Mestalla hace poco más de dos años, opinó sobre la situación del equipo valencianista este temporada con Gennaro Gattuso.

"Es un entrenador muy del perfil del Valencia. Lo está haciendo muy bien y le deseo lo mejor. Ojalá consiga los objetivos", declaró el futbolista hispano-brasileño añadiendo que no está "siguiendo mucho al Valencia", aunque sabe "que empezó bien", pero después "le costó sacar victorias, con muchos empates".

"Pero queda mucho y ojalá pueda hacer una buena temporada", recalcó el jugador, que anotó 56 goles durante su etapa en el conjunto de la capital del Turia y ganó la Copa del Rey en 2019 frente al FC Barcelona.

"Cariño por el Valencia y su afición"

"Siempre he tenido un cariño especial por el Valencia y por su afición. Logramos cosas importantes en los años en los que estuve allí y le guardo cariño a la ciudad, a nivel personal y profesional", manifestó Moreno recordando su paso por el cuadro valencianista.

El '19' del Leeds también expresó que "en Valencia nació" su hija y que pasó allí "la mayor parte" de su carrera. "¿Volver? Uno nunca sabe qué puede deparar el futuro. Ahora mismo estoy muy contento en el Leeds y centrado plenamente en nuestros objetivos", afirmó el futbolista sobre una hipotética vuelta al club de Mestalla.

El jugador ha empezado muy bien este curso en la Premier League anotando 9 goles y dando una asistencia en 13 partidos de liga para un Leeds que está a dos puntos de la zona de descenso.

España, fuera de Catar

En cuanto a la eliminación de la selección española en los octavos de final del Mundial de Catar a manos de Marruecos, el nacido en Rio de Janeiro añadió que "todo el mundo ha intentado hacerlo lo mejor posible, pero el Mundial es muy complicado" y "no queda otra que intentar" reforzarse y "hacer un gran equipo para los siguientes torneos".

"España tiene grandes jugadores en todas las posiciones. Para mí, no ha supuesto ningún problema porque el resto de compañeros estaban más que capacitados. Se ha dado así y es parte del fútbol", aseguró el ex del Valencia sobre su no presencia en la convocatoria de Luis Enrique para disputar la Copa del Mundo.

Por último, el atacante opinó sobre la elección de Luis de la Fuente como nuevo seleccionador de España. "Si han apostado por él, es porque le han visto más que capacitado. No he coincidido con él en las categorías inferiores de la Selección, pero ojalá le vaya muy bien", concluyó el delantero hispano-brasileño.